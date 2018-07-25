رحيل أول سودانية تقود حزباً سياسياً.. فاطمة عبدالمحمود

المصدر: جعفر محمد أحمد - دبي

توفيت بالعاصمة البريطانية لندن، الأحد، السياسية السودانية الدكتورة فاطمة عبدالمحمود، عن عمر ناهز 74 عاما، وهي أول امرأة سودانية تؤسس وتترأس حزبا سياسا في السودان.

كما تعد فاطمة أول امرأة سودانية تنال مقعدا بمجلس الوزراء، وكذلك أول من ترشحت لمنصب رئاسة الجمهورية، عندما خاضت الانتخابات أمام الرئيس الحالي عمر البشير عام 2015، عن حزبها الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي.

ولدت السياسية فاطمة عبدالمحمود في مدينة أم درمان عام 1944، وحصلت على بكالوريوس الطب من جامعة موسكو للصداقة 1967، ونالت ماجستير الصحة العامة وإدارة المستشفيات من الجامعة نفسها 1971.

وحصلت أيضا على ماجستير طب الأطفال وصحة الأسرة وتنمية المرأة من جامعة كولومبيا الأميركية عام 1984، وحازت زمالة تخصص طب الأطفال بأكاديمية العلوم الطبية العليا من بودابست بالمجر عام 1991.

وتقول سيرتها الذاتية إنها زاملت الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بجامعة كولومبيا الأميركية بنيويورك بين عامي 1979 و1984.

أسست فاطمة عبدالمحمود أول حزب تقوده امرأة واختارت له اسم التنظيم الذي أوجده الرئيس السوداني الراحل جعفرالنميري قبل ذلك بعقود حيث كانت واحدة من ألمع وزرائه والمقربين له، وترأست حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي، وهي بذلك أول امرأة سودانية تقود حزباً، كما أنها عضو مجلس شورى اتحاد المرأة السودانية، ورئيسة شعبة العلاقات الأوروبية والأميركية بالمجلس الوطني.

وحسب صحيفة «كوش نيوز» تعد الوزيرة السابقة من أشد المنافحات عن حقوق المرأة، وأيدت في عهد النميري تخصيص حصة برلمانية للنساء لا تقل عن 25% من جملة مقاعد البرلمان، وعلى الصعيد الحزبي شغلت منصب أمينة المرأة في تنظيم الاتحاد الاشتراكي، وسكرتيرة اتحاد نساء السودان في ذلك العهد.

تولت منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية في عهد النميري، كأول امرأة سودانية تتقلد منصباً وزارياً وعمرها آنذاك 28 عاماً. وعاونت النميري كوزيرة وأمينة للمرأة وعضو بمجلس الشعب وعينت مستشاراً عاماً له حتى آخر أيامه.

اختارتها المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) بباريس والأمم المتحدة ضمن أكثر 60 امرأة تميزاً في العمل العام ببلادهن عبر العالم. وكانت قد حازت على ميدالية سيرز الذهبية للأمم المتحدة في عام 1975، بوصفها من أميز ثلاث نساء في العالم إلى جانب رئيسة وزراء الهند الراحلة أنديرا غاندي ورئيسة سريلانكا السابقة شاندريكا باندارانايكا.

تنوعت نشاطات فاطمة عبد المحمود خلال مسيرتها المهنية والسياسية فكانت مشاركا أساسيا في لجنة الاستثمار الأميركية السودانية بالسودان 1982، وترأست الوفد السوداني لأول مؤتمر للأمم المتحدة بنيويورك في مجال تنمية المرأة والسكان 1974.

وحاضرت في عدد من الجامعات العالمية وجامعات الخليج وجامعة كولومبيا الأميركية. وهي مديرة كرسي اليونسكو للمرأة في العلوم والتكنولوجيا.

أصدرت عدداً من الكتب التي تتعلق بقضايا المرأة مثل: المرأة وأرض البطولات، المرأة والتنمية الاقتصادية، المرأة من خلال خطب الرئيس نميري 1974، المرأة والتنمية الريفية، المرأة ومنظمات المجتمع المدني.