ترامب يهاجم غرامة أوروبا على «غوغل»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

حمل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، على الاتحاد الأوروبي بسبب فرضه غرامة بقيمة 4.34 مليارات يورو على شركة «غوغل» بتهمة الاحتكار في استخدام أنظمة أندرويد الخاصة بالهواتف والألواح المحمولة.

وقال ترامب في تغريدة: «قلت لكم ذلك، الاتحاد الأوروبي فرض غرامة بخمسة مليارات دولار على إحدى أكبر شركاتنا، غوغل.. لقد استغلوا فعلاً الولايات المتحدة، لكن ذلك لن يستمر».

وفرض الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، غرامة قياسية بقيمة 4.3 مليارات يورو على شركة «غوغل» بتهمة الاحتكار في ملف نظام «أندرويد».

واتهم الاتحاد الشركة باستغلال نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية، المستخدم من 80% من أجهزة الهواتف الذكية والألواح في أوروبا، من أجل تكريس تفوق محركها للبحث على الإنترنت. وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، مارغريت فيستاغر، في بروكسل: «لجأت غوغل إلى ممارسات غير مشروعة لترسيخ موقعها المهيمن في مجال البحث على الإنترنت».

وجاء القرار على خلفية أجواء متوترة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وخلافات محورها حلف شمال الأطلسي والتجارة العالمية.

والسبت الماضي، اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الاتحاد الأوروبي من بين أعداء الولايات المتحدة. وقال ترامب، في مقابلته أجرتها معه شبكة «سي بي إس»: «أعتقد أن الاتحاد الأوروبي عدو بسبب ما يفعله بنا في التجارة».