بالصور.. ترامب ينفعل: أنا الرئيس الأكثر "حزماً" حيال روسيا

المصدر: واشنطن –أ.ف.ب

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه الرئيس الاكثر "حزما" حيال روسيا، إلا أنه ناقض على ما يبدو ما توصلت إليه أجهزة الاستخبارات الأميركية في رده على سؤال عما إذا كانت روسيا لا تزال تستهدف الولايات المتحدة.



وقال ترامب، الذي يواجه عاصفة انتقادات بسبب موقفه الذي اعتبر متساهلاً جداً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة هلسنكي، "نحن نبلي بلاء حسنا مع روسيا، ربما افضل من اي طرف على الاطلاق".



واضاف خلال اجتماع للحكومة في البيت الابيض "انظروا إلى ما فعلناه. انظروا إلى العقوبات".



وأضاف "اعتقد ان الرئيس بوتين يعرف ذلك أكثر من أي شخص آخر. وبالتأكيد أكثر من الاعلام".



وقال ان بوتين "يفهم ذلك، وهو ليس مسرورا لذلك. ويجب ان لا يكون مسروراً لذلك لأنه ليس هناك اي رئيس آخر على الاطلاق حازم مع روسيا مثلي".

ولكن، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا التي تتهمها اجهزة الاستخبارات الاميركية بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية في 2016 لا تزال تتدخل وتستهدف الولايات المتحدة، قال ترامب "لا".