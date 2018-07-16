وزارة الحج السعودية تدشن الرابط الإلكتروني للحجاج القطريين

المصدر: جدة - وام

كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن خطوة جديدة لخدمة الحجاج القطريين، بعد عدم تجاوب وزارة الأوقاف القطرية، حسب ما ذكر بيان أمس.

وقال البيان، «إلحاقاً لبيان وزارة الحج والعمرة، وما تضمنه بأنها ستحدد رابطاً مباشراً للحجاج القطريين، بعد عدم تجاوب وتعاون وزارة الأوقاف القطرية مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين،

أنهت وزارة الحج والعمرة كل الترتيبات اللازمة لخدمة الحجاج القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، حيث خصصت الوزارة الرابط الإلكتروني (https:/‏‏‏/‏‏‏qh.haj.gov.sa)، لتمكين المواطنين القطريين الأشقاء من تسجيل بياناتهم واختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم».

وأكدت الوزارة أن حكومة المملكة العربية السعودية، بتوجيهات من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزير، ترحب بقدوم جميع المسلمين من الحجاج والمعتمرين والزوّار من مختلف أقطار العالم.