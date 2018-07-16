مارادونا لعباس: قلبي فلسطيني

المصدر: موسكو - وكالات

أكد نجم كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، دعمه للقضية الفلسطينية، قائلاً خلال لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن «قلبه فلسطيني».

وفي بداية اللقاء الذي تم في موسكو على هامش بطولة كأس العالم، تبادل عباس ومارادونا القبلات والعناق.

وقال عباس للنجم الأرجنتيني: «أنت الأفضل» باللغة الإنجليزية، فيما رد مارادونا بالإسبانية وهو يشير إلى صدره «قلبي فلسطيني». ونشر مارادونا، على حسابه بموقع «إنستغرام» صورة من اللقاء مع عباس، وأرفقه بتعليق: «هذا الرجل يريد السلام في فلسطين. لدى الرئيس عباس دولة وحق».

ويزور عباس روسيا حالياً لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.