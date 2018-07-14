85 قتيلاً بتفجير انتحاري في باكستان

المصدر: كويتا - أ.ف.ب

ارتفعت حصيلة قتلى التفجير الانتحاري الذي وقع في جنوب غرب باكستان أمس إلى 85 قتيلاً، بحسب مسؤول، في أكثر هجوم دموية في سلسلة هجمات استهدفت تجمعات انتخابية، وأدت إلى زيادة المخاوف الأمنية قبل الانتخابات العامة. وجاء التفجير الذي وقع في بلدة ماستونغ قرب كويتا عاصمة بلوشستان، بعد ساعات من انفجار قنبلة أدى إلى مقتل أربعة أشخاص في تجمع انتخابي في بانو بشمال باكستان.

وقال وزير صحة ولاية بلوشستان فايز كاكار، لوكالة فرانس برس «ارتفع عدد القتلى إلى 85 قتيلاً»، مضيفاً أن عدد الجرحى يتجاوز الـ100. وكان صرح سابقاً أن عدد القتلى بلغ 70 قتيلاً.