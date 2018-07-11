قرقاش: الإمارات شريك مُقدّر ويحظى بالاحترام في القرن الإفريقي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت شريكاً مُقدَّراً في القرن الإفريقي. وقال قرقاش، في تغريدات على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس: «عبر سنوات من العمل المضني لدعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب والقرصنة في الصومال، والجهود التنموية في جيبوتي وأرض الصومال، والتواصل السياسي مع إريتريا وإثيوبيا، أصبحت الإمارات شريكاً مقدراً في القرن الإفريقي، ومتصدرة الحضور العربي في هذه المنطقة المهمة». وأضاف قرقاش «بطبيعة الحال التواصل السياسي مع القرن الإفريقي يحمل في طياته المخاطر والفرص، لكنه أساسي لارتباط المنطقة بأمن وازدهار عالمنا العربي، والتعامل الجاد والنفس الطويل لسياسة الإمارات يحظيان بالاحترام في القرن الإفريقي ودولياً». وأضاف «محاور سياستنا الخارجية واضحة، وشفافيتها أساس صدقيتها، فهي أولاً عربية، ومحاورها الاعتدال والاستقرار ومكافحة الإرهاب وتحفيز التنمية والازدهار المشترك، هذه الأهداف تجعل الإمارات شريكاً مرّحباً به».