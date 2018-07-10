الأسد: إعادة الإعمار «أولى الأولويات» في سورية

المصدر: دمشق – أ.ف.ب

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، أن إعادة الإعمار هي «أولى الأولويات»، في بلاده التي استعادت القوات الحكومية السيطرة على القسم الأكبر منها.

وقال الأسد، خلال لقاء مع دبلوماسيين سوريين في وزارة الخارجية، وفق ما نقل حساب الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «إعادة الإعمار هي أولى الأولويات في سورية، للاستمرار بمكافحة الإرهاب حتى تحرير كل الأراضي السورية، أياً كانت الجهة التي تحتلها».

وأشار الأسد، أيضاً، إلى أنه من ضمن الأولويات «عودة اللاجئين الذين غادروا سورية هرباً من الإرهاب، وتنشيط المسار السياسي الذي تعرقله بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة».

وكان الأسد قال، في وقت سابق، إن بلاده ترفض مشاركة دول أوروبية وغربية في إعادة الإعمار، مؤكداً أنها ستعتمد أساساً على دعم «الدول الصديقة». كما قدر كلفة إعادة الإعمار بـ200 مليار دولار كحد أدنى.