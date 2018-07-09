إيران تؤكد استمرار وجودها العسكري في سورية

المصدر: طهران - د.ب.أ

أكّد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، أن وجود المستشارين العسكريين الإيرانيين سيستمر في سورية لدعم الحكومة السورية في مواجهة الإرهاب.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية، أمس، عن عبداللهيان القول، خلال استقباله السفير الفلسطيني في طهران، صلاح الزواوي، إن طهران «ستواصل دعمها الحازم للمقاومة، ولن تتراجع في موقفها من القضية الفلسطينية في وجه تهديدات الكيان الصهيوني».

وأضاف أن «الكيان الصهيوني يسعى للهيمنة على سورية بعد (داعش)، إلا أن قوى المقاومة والمستشارين العسكريين الإيرانيين سيستمرون بوجودهم إلى جانب سورية في التصدي للإرهاب». وشدد على أن «الشعب السوري لن يسمح بأن تتحول بلاده مرة أخرى إلى ساحة يصول ويجول فيها الإرهابيون».