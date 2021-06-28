التحالف يدمر 5 مسيرات وصاروخين باليستيين أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه السعودية

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض وتدمير خمس طائرات من دون طيار «مفخخة»، وصاروخين باليستيين، أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه السعودية، وفيما تم إسقاط طائرتين في منطقة الكسارة غرب مأرب، التي شهدت تقدماً للجيش في جبهة الدشوش والزور والبلق، واصلت الميليشيات تصعيدها القتالي في ثرة البيضاء، والساحل الغربي لليمن.

وتفصيلاً أعلن التحالف، أمس، اعتراض وتدمير خمس طائرات من دون طيار «مفخخة»، وصاروخين باليستيين، أطلقتها الميليشيات تجاه السعودية.

وأفاد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، بأن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط، كما تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية تجاه مدينة نجران.

كما أعلن التحالف في بيان ثالث تدمير طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط.

يأتي ذلك، بعد إعلان التحالف مساء أمس، اعتراض وتدمير أربع طائرات من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات باتجاه جنوب السعودية.

وأشار التحالف إلى استمرار محاولات الميليشيات الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، وأكد اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وفي مأرب، تمكنت الدفاعات الجوية للقوات الحكومية والقبائل من إسقاط طائرتين مسيرتين، أطلقتهما الميليشيات باتجاه جبهة الكسارة غرب المدينة، حيث تم إسقاطهما قبل الوصول إلى أهدافهما.

في الأثناء، أكدت مصادر محلية وأخرى ميدانية، في صرواح غرب مأرب، وصول عربات قتالية حوثية مموهة تحمل صواريخ باليستية إلى الأحراش في المدينة، وذلك قبل ساعات من رصد إطلاق صواريخ تجاه الحدود السعودية.

وعلى الصيد الميداني، تمكنت قوات الجيش والقبائل من استعادة السيطرة على منطقة الدشوش في جبهة الكسارة، وشنت هجوماً معاكساً على الميليشيات الحوثية.

وأكدت مصادر ميدانية، السيطرة التامة على جبهة الدشوش في المشجح، وصولاً إلى ميسرة وقلب وميمنة البلق والزور، حيث تم تكبيد الميليشيات عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب أسر عدد من عناصرهم بينهم قيادي ميداني.

وأكدت المصادر، مصرع ما يقارب 82 حوثياً في جبهتي الزور والمشجح، فيما واصلت الميليشيات إرسال حشودها إلى جبهتي الزور وذنة، كما أكدت المصادر، أسر كتيبة كاملة من كتائب الموت التابعة للحوثيين في جبهة المشجح، بينهم قيادي ميداني.

من جانبها، شنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات المساندة، على مواقع وتعزيزات ومجاميع حوثية في صرواح ومحيط المشجح والكسارة والجدعان، ما خلف العديد من القتلى والجرحى في صفوف عناصر الحوثي.

كما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات حوثية في مفرق هيلان ومديرية رغوان كانت في طريقها إلى جبهات التماس في غرب مأرب. وفي الجوف، استكملت قوات الجيش والقبائل تأمين سلسلة جبال خليف الزهور، القريبة من البوابة الغربية لمعسكر الخنجر في مديرية خب والشعف شرق مدينة الحزم. وفي الضالع، أكدت مصادر ميدانية مصرع وإصابة العديد من عناصر الحوثي في محاولة تسلل جديدة. وفي البيضاء، واصلت ميليشيات الحوثي استهدافها للقرى والمناطق السكنية في عقبة ثرة بين البيضاء وأبين، لليوم الثاني على التوالي. وفي الحديدة، أصيب أربعة مدنيين من أبناء التحيتا بانفجار لغم زرعته الميليشيات الحوثية، ضمن شبكة ألغام واسعة في التحيتا تهدد حياة عشرات الأسر والمزارعين.

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