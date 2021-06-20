التحالف يدمّر 8 طائرات مسيّرة مفخّخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت، أمس، ثماني طائرات مسيّرة مفخّخة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه جنوب المملكة. وفيما أفشلت قوات الجيش اليمني والقبائل هجمات للميليشيات في جبهات غرب مأرب، نفذت كميناً ضد الحوثيين في جدافر الجوف، وأفشلت تحركات حوثية في الساحل الغربي.

وتفصيلاً، أعلن التحالف، أمس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخّخة»، أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب السعودية، بالتزامن، مشيراً في بيان له إلى اعتراض وتدمير سبع طائرات مسيرة مفخخة، أطلقتها الميليشيات، تجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وقال التحالف، إن القوات الجوية اعترضت الطائرات المسيرة فوق الأجواء اليمنية، وتصدت للمحاولة العدائية، مشيراً إلى أن محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب.

وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وفي مأرب، أكدت مصادر محلية قيام ميليشيات الحوثي بقصف مدينة مأرب، بصاروخين بالستيين، سقطا في الأحياء السكنية في المدينة المكتظة بالسكان والنازحين.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات أطلقت الصواريخ من منطقة «غرب حباب» بين صنعاء ومأرب، حيث توجد منصات إطلاق صواريخ بالستية متحركة تستخدمها الميليشيات في قصف الأعيان المدنية في مأرب وجنوب المملكة العربية السعودية.

وبهذا الهجوم يرتفع عدد الصواريخ البالستية التي سقطت على مدينة مأرب منذ مطلع العام الجاري إلى 60 صاروخاً، و13 طائرة مسيرة، خلفت 348 قتيلاً وجريحاً في صفوف المدنيين، وأدت إلى تدمير منازل ودور عبادة ومدارس.

وكانت مقاتلات التحالف شنت سلسلة من الغارات المركزة، استهدفت تعزيزات حوثية، تضم آليات قتالية تم الدفع بها إلى محيط مأرب، حيث قصفت تجمعات وآليات لهم في محيط بني ضبيان، ووادي ذنة، وفوق وادي رحبة، ومنطقة بقثة، وجبل مراد، في أطراف مديريات مجزر، مدغل، ورغوان، وصرواح، ما خلف قتلى وجرحى وتدمير آليات حوثية.

وفي الجوف، لقي 10 من عناصر الحوثي بينهم قيادي ميداني، مصرعهم وأصيب آخرون في كمين جديد نفذتها قوات الجيش والقبائل في جبهة الجدافر شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

وفي صعدة، لقي ثمانية من عناصر الحوثي مصرعهم، وأصيب 20 آخرون في هجوم واسع لقوات الجيش مسنوداً بالتحالف العربي، في جبهة كتاف البقع.

وفي البيضاء، أكدت مصادر محلية إرسال ميليشيات الحوثي تعزيزات قتالية من ذمار باتجاه منطقة قانية، بهدف شن هجمات جديدة باتجاه جنوب مأرب من تلك المناطق.

وفي الحديدة، لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي، مصرعهم وأصيب آخرون إثر محاولتهم تنفيذ عملية تسلل فاشلة لاختراق خطوط التماس في قطاع حيس، بعد استقدام تعزيزات من جهة مديرية جبل رأس، ودفعت بهم باتجاه المناطق المحررة شرق مدينة حيس.

وكانت مصادر في القوات المشتركة، أكدت إفشال تحركات حوثية في ثلاثة قطاعات في الساحل الغربي، مشيرة إلى إخماد مصادر نيران وإفشال تحركات حوثية في كيلو 16 ومدينة الصالح شرق مدينة الحديدة، وكذلك شمال غرب مدينة الدريهمي، وعلى الطريق الدولي الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا.

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