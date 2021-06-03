تعميم للبنك المركزي اليمني لوقف تدهور سعر الريال

المصدر: عدن ■ الإمارات اليوم

وجّه البنك المركزي اليمني كل الشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية، إلى عدم الاحتفاظ بعملات أجنبية طويلة، والقيام ببيع فائض العملة الأجنبية لديها يومياً، وبحد أقصى في صباح اليوم التالي لكل يوم عمل، في خطوة لوقف تدهور سعر الريال اليمني. وتوعد البنك في ختام تعميم، أصدره مساء أول من أمس، باتخاذ «الإجراءات القانونية الصارمة التي قد تصل إلى إلغاء الترخيص بحق المخالفين».

وأكدت مصادر مصرفية واقتصادية يمنية، أن توجيه البنك قد يكون غير كافٍ لوقف استمرار تدهور سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، التي وصلت إلى 938 مقابل الدولار الواحد، مشيرة إلى استمرار التدهور في ظل عدم ربط جميع الشركات المصرفية في السوق بنظام واحد.

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