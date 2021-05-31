غريفيث في صنعاء لإنعاش آمال السلام

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، في إطار مساعيه الأخيرة لإنعاش آمال إحلال السلام في ضوء المبادرة الأميركية المكونة من أربعة بنود.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء، أن غريفيث يعتزم لقاء حوثيين، خلال زيارته التي تستمر يومين، لمناقشة مقترحات أميركية بوقف إطلاق وفتح مطار صنعاء وآلية دخول المساعدات الإنسانية والعودة لطاولة السلام.

وجاءت زيارة غريفيث لصنعاء بعد موافقة الميليشيات على استقباله، عقب لقائه برئيس الوفد الحوثي للمفاوضات محمد عبدالسلام في العاصمة العمانية مسقط، مع المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ، حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات في صنعاء بشأن المشاورات حول المقترحات الأخيرة، فضلاً عن كونها جاءت نتيجة ضغوط دولية وإقليمية، لوقف إطلاق النار في اليمن، والبدء بخطوات جدية لتحقيق السلام.

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