انتهاكات «حوثية» واسعة في صنعاء

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء انتهاكات واسعة من قبل ميليشيات الحوثي، تمثلت في قتل الشاب صلاح أحمد سعيد، في جريمة شنيعة بعد أيام من اختطافه ورمي جثته جوار مقبرة خزيمة.

وجاء قتل الخطيب الشاب صلاح الذي يدرس الحقوق في جامعة صنعاء، عقب قيامه بصلاة التراويح في ليلية 27 رمضان الفائت، حيث تم اختطافه حينها، ولم يعرف المكان الذي نقل إليه حتى تم العثور أول من أمس على جثته في محيط مقبرة خزيمة وسط العاصمة. وأقدم مسلح حوثي على قتل لاجئ من الجنسية الصومالية يدعى «إبراهيم» وسط العاصمة بإطلاق النار عليه مباشرة دون معرفة الأسباب، قبل أن يلوذ المسلح الحوثي بالفرار، في جريمة عنصرية وفقاً لشهود عيان.

وفي صنعاء أيضاً، اعتدت عناصر الحوثي على الممرضات والعاملين في مستشفى الثورة العام بعد قیامھم بتنفيذ وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ أعوام، وهم يعملون في ظروف غير آمنة لتأدية رسالتهم.

وذكرت مصادر طبية في المستشفى، أن القيادي الحوثي المدعو «أبوكنان الخولاني» وجّه عناصره بالاعتداء على الممرضات أثناء تنفيذهن وقفة أمام المستشفى للمطالبة بحقوقهن، وقام بمصادرة هواتفهن الجوالة.

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