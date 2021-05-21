«مسام» ينتزع 3154 لغماً خلال الأسبوع الثاني من مايو

المصدر: الرياض ■ د.ب.أ

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري، من انتزاع 3154 لغماً زرعتها ميليشيات الحوثي في مختلف مناطق اليمن.

وذكر بيان أن الفريق تمكن من نزع 122 لغماً مضاداً للأفراد، و 2720 لغماً مضاداً للدبابات، و312 ذخيرة غير متفجرة، بواقع 82 لغماً مضاداً للأفراد و1813 لغماً مضاداً للدبابات و210 ذخائر غير متفجرة في مدينة عدن، فيما جرى نزع 40 لغماً مضاداً للأفراد و907 ألغام مضادة للدبابات و102 ذخيرة غير متفجرة في مدينة الجوف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news