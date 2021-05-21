مصر تؤكد ضرورة تغليب الحل السياسي في اليمن

المصدر: القاهرة ■ د.ب.أ

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، استمرار دعم بلاده لليمن، مشدداً على ضرورة تغليب الحل السياسي للأزمة، وصولاً إلى تسوية شاملة تضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري لرئيس مجلس الشورى اليمني، أحمد عبيد بن دغر، حيث تناول اللقاء مستجدات الأزمة اليمنية، وسبل تعزيز دعم مصر لليمن الشقيق للخروج من محنته الحالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، في بيان، بأن شكري جدّد التأكيد، خلال اللقاء، على موقف مصر الثابت تجاه الأزمة اليمنية، باعتبار أن اليمن يُعدّ إحدى ركائز الأمن القومي العربي، مع التشديد على ضرورة تغليب الحل السياسي للأزمة وصولاً إلى تسوية شاملة وفق المرجعيات الأساسية المُتفق عليها. ووفق المتحدث، شدد الوزير شكري على ضرورة التفاف الأطراف اليمنية كافة حول المبادرة السعودية، بما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويدعم جهود إحلال السلام في اليمن.

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