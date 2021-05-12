عملية عسكرية نوعية لمقاتلات التحالف في 4 محافظات يمنية

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

نفذت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فجر أمس، عملية عسكرية نوعية ضد مواقع وأهداف وتعزيزات لميليشيات الحوثي في أربع محافظات يمنية، أدت لتدمير منصات إطلاق صواريخ ومرابض طائرات مسيرة، ومخازن أسلحة وتعزيزات قتالية، وخلفت العديد من القتلى والجرحى، فيما تواصلت المعارك في جبهات غرب مأرب، في حين أفشلت القوات اليمنية المشتركة هجوماً حوثياً في ثرة البيضاء، مع استمرار تصعيد الميليشيات في الساحل الغربي.

وفي التفاصيل، نفذت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فجر أمس، عملية عسكرية نوعية ضد مواقع وأهداف وتعزيزات لميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من اليمن، رداً على قيام الأخيرة بإطلاق طائرات مسيرة وزوارق باتجاه الأراضي السعودية.

وذكرت مصادر محلية وأخرى قبلية، أن مقاتلات التحالف دكت فجر أمس، موقعاً سرياً لميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء، يضم مخازن أسلحة ومنصة إطلاق صواريخ ومرابض طائرات مسيرة وأسلحة نوعية.

وأفادت المصادر، بأن مقاتلات التحالف شنت ثماني غارات متتالية على موقع سري للحوثيين في منطقة المكلة التابعة لعزلة آل ريام بمديرية رداع محافظة البيضاء، هي الأولى من نوعها على المنطقة.

وفي مأرب، قصفت مقاتلات التحالف آليات قتالية مكونة من عربتين وثلاثة أطقم غرب صرواح مأرب، خلفت قتلى في صفوف الحوثيين.

كما قصفت بغارات عدة مواقع وتجمعات للحوثیین في مدیریة مدغل شمال مأرب، وتجمعات حوثية في جبهة «الجدافر» شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

واستهدفت مواقع حوثية في كتاف - البقع بمحافظة صعدة.

يأتي ذلك عقب إعلان التحالف العربي إحباط عملية هجومية بزورق مفخخ من قبل الميليشيات جنوب البحر الأحمر.

كما أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها.

وفي محافظة ذمار جنوب صنعاء، أكدت مصادر محلية فشل ميليشيات الحوثي في إطلاق صاروخ باليستي من معسكر «سامة».

إلى ذلك، أكدت مصادر ميدانية تدمير ما يقارب 70% من قدرات الحوثيين القتالية في جبهات مأرب والجوف خلال الأشهر الأربعة الماضية، في عمليات استنزاف استخدمت فيها تكتيكات قتالية نوعية من قبل الجيش والقبائل ومقاتلات التحالف.

وكانت قوات الجيش والقبائل بمساندة مقاتلات التحالف قضت أمس على ثلاثة أنساق قتالية حوثية في جبهتي «الكسارة والمشجح» غرب مأرب، حسبما ذكرت مصادر ميدانية، مؤكدة مصرع 51 حوثياً شنوا هجمات عبر ثلاثة أنساق، حيث تم القضاء على النسق الأول المكون من 12 حوثياً، والنسق الثاني 16 حوثياً، والنسق الثالث 23 حوثياً.

وفي جبهة ثرة الواقعة بين محافظتي البيضاء وأبين، تصدت القوات المشتركة والجنوبية لهجوم حوثي باتجاه مواقعها بالمنطقة.

وفي الحديدة، جددت الميليشيات عملياتها العدائية باستهداف قرى الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، كما قصفت مناطق سكنية في مركز مديرية حيس، مستخدمة الأسلحة المختلفة، طال أماكن متفرقة بالمديرية.

ورصدت القوات المشتركة تحليق ست طائرات حوثية، أربع منها في سماء مدينة حيس، وطائرتين في منطقة الجبلية، في إطار مسلسل خروقات الميليشيات للهدنة الأممية.

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