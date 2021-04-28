«الهلال الأحمر الإماراتي» تفتتح 4 مستشفيات في حضرموت

المصدر: المكلا ■ وام

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، المرحلة الأولى من مشروع بناء ثماني مؤسسات طبية وإعادة تأهيلها وصيانتها في محافظة حضرموت، لتعزيز قدرات القطاع الصحي في اليمن، وتضمنت المرحلة الأولى افتتاح أربعة مستشفيات في المحافظة بطاقة استيعابية تصل إلى 273 سريراً، وتزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، وذلك برعاية الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي.

وتأتي هذه المشروعات الحيوية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر.

وبحضور رسمي كبير، قام رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ووفد الهيئة، وعدد من المسؤولين اليمنيين، بافتتاح هذه المستشفيات، التي من ضمنها مستشفيان جديدان، إلى جانب إعادة تأهيل واستكمال بناء بقية المستشفيات، وتزويدها بالمعدات الطبية والتجهيزات اللازمة لتعزيز جهودها للتصدي لجائحة «كوفيد-19»، في أربع مديريات بساحل حضرموت، وهي مستشفيات غيل باوزير، الديس الشرقية، والريدة الشرقية، وقصيعر.

وخلال مراسم الافتتاح، أشاد عبدالملك بالدور الكبير لدولة لإمارات في عدد من المحافظات المحررة، ومن ضمنها محافظة حضرموت، واهتمامها بالجانب الصحي ومختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وعبّر عبدالملك عن تقدير وامتنان الحكومة اليمنية للدعم المتواصل، الذي يقدمه الأشقاء في الإمارات، وذراعها الإنسانية في اليمن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في المجالات الخدمية والتنموية والإغاثية، وهو ما يعبّر عن عمق علاقات الإخاء والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، أن الإمارات تضطلع بدور محوري في تأهيل القطاع الصحي باليمن، بفضل مبادرات ودعم القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، مشيراً إلى أن سموه يتابع عن قرب مبادرات الهيئة على الساحة اليمنية، ويوجّه سموه دائماً بتقديم أفضل الخدمات في جميع المجالات للشعب اليمني، والوقوف بجانبه في ظروفه الراهنة.

وقال إن الدولة تمكنت من تعزيز استجابتها الإنسانية تجاه الأوضاع في اليمن، وتحسين الظروف الصحية للأشقاء هناك، من خلال دعم وتطوير القطاع الصحي في عدد من المحافظات اليمنية، وتوفير الدعم المباشر والرعاية اللازمة لهذا القطاع الحيوي.

وقال الفلاحي إن مشروع تطوير القطاع الطبي في محافظة حضرموت، ما هو إلا حلقة في سلسلة المشروعات التنموية الرائدة التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الساحة اليمنية.

من جانبه، أعرب محافظ حضرموت، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عن سعادته بافتتاح هذه المؤسسات الحيوية لدعم القطاع الصحي في المحافظة، مؤكداً أن أهمية هذه المشروعات تأتي من كونها تخدم شرائح كبيرة في حضرموت ضمن مشروعات إنسانية وتنموية أخرى تنفذها «الهلال الأحمر الإماراتي» في اليمن.

وتقدم محافظ حضرموت بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات قيادة وشعباً، على مواقفها الأخوية الداعمة لليمن في ظروفه الراهنة، وقال «إن هذه المستشفيات ستوفر عناية صحية أكبر لأهالي المحافظة، والاستعداد للاستجابة لأي زيادة أخرى في أعداد المصابين والمرضى».

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