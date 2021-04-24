الإرياني يحذر من تفخيخ ميليشيات الحوثي لعقول الأطفال بمناطق سيطرتها

المصدر: عدن ■ سبأنت

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني من تفخيخ ميليشيات الحوثي لعقول الأطفال في مناطق سيطرتها.

وقال معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): «إن ما تقوم به ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على الدولة من عمليات مسخ وغسل لعقول عشرات الآلاف من الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتعبئتهم بالشعارات العدائية والأفكار الطائفية المتطرفة المستوردة من طهران، ينذر بجيل من الإرهابيين المفخخين بثقافة الموت والكراهية».

وأضاف الإرياني أن «هذا الجيل من الإرهابيين الذي سيشكل في ما لو استمرت سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة المختطفة صنعاء سنوات مقبلة، سيمثل خطراً على الهوية اليمنية، والسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وقيم العيش المشترك بين اليمنيين، وتهديداً جدياً للأمن والاستقرار في اليمن والإقليم والعالم». وطالب الإرياني المجتمع الدولي بإدراك حقيقة ميليشيا الحوثي واستمرارها في عمليات غسل عقول الأطفال وتزييف وعيهم، وتحويلهم إلى قنبلة موقوتة، والخطر الذي تمثله على الأمن والسلم الدوليين والذي لا يقل خطورة عن التنظيمات الإرهابية. ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي وتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن.

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