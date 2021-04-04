تقرير استخباري: الحوثيون يوفرون الملاذ الآمن لـ «القاعدة»

المصدر: عدن ■ واس

قال تقرير استخباري يمني إن المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية تعد ملاذاً آمناً لقيادات من تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وتوفر المأوى لهم ولأسرهم.

وأوضح التقرير الذي أعده الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي اليمني، أن منطقة مثلث محافظات «صنعاء - إب - ذمار» الخاضعة جميعها لسيطرة الميليشيات تعد من أهم المناطق التي تتلقى فيها عناصر «القاعدة» وأسرهم العلاج والخدمات الطبية اللازمة.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران توفر ملاذاً آمناً للعناصر الإرهابية من تنظيمي «داعش والقاعدة» في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين لاستهداف أمن ووحدة اليمن ومحيطه العربي والإقليمي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

واستعرض التقرير أسماء لأبرز العناصر الإرهابية التي أقامت في مناطق الميليشيات ومواقع إقامتهم، وتسكينهم في شقق مفروشة بالعاصمة صنعاء، وترددهم، بكل حرية على مناطق «قيفة - رداع - يكلا» في محافظة البيضاء، وذلك على مرأى ومسمع من الميليشيات.

ورصد التقرير الاستخباري اليمني هوية قرابة 33 قيادياً وعنصراً في التنظيمات الإرهابية فرت إلى مناطق الميليشيات، للحصول على الملاذ الآمن والاستفادة من التنسيق بين الجانبين للقيام بعمليات إرهابية تستهدف استقرار المناطق المحررة.

وكشف التقرير عن قيام الميليشيات بمنح بطاقات شخصية مزورة لعناصر من تنظيمي «القاعدة وداعش» الإرهابيين، لتسهيل تحركاتها وتنقلاتها بين المحافظات اليمنية وعبورها بشكل آمن كأحد شروط الصفقة المبرمة بينهم.

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