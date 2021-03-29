هادي: لن نقبل باستنساخ التجربة الإيرانية في اليمن

المصدر: عن «العربية.نت»

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن الشعب اليمني لن يقبل باستنساخ التجربة الإيرانية في اليمن.



وقال هادي للمبعوث الأممي، مارتن غريفث، أمس، إن «تصعيد الحوثيين في مأرب يؤكد عدم نيتهم في السلام».



من جهته، عبّر المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، عن أمله بنجاح المبادرة السعودية لإنهاء الصراع في اليمن.



وشدد ليندركينغ، أمس، على ضرورة حماية الممرات الدولية، ومنع التدخلات في المنطقة.

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