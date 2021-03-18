الجيش اليمني يحرر جبالاً ومواقع استراتيجية في جبهات تعز ومأرب

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

حررت قوات الجيش اليمني والمقاومة المحلية جبالاً وتباباً ومواقع استراتيجية في غرب وجنوب شرق تعز، وتوسعت المعارك لتشمل: «الأقروض، والشقب، والأحكوم، والصلو، وحيفان»، فيما تمكنت قوات الجيش والقبائل، مسنودة بالقوات المشتركة، من السيطرة على منطقتي «الرخيم وملبودة»، وتحرير ميمنة جبهة الكسارة في مأرب، مع استمرار المعارك في جبهات الجدعان وصرواح، في حين دمرت القوات المشتركة مخزن أسلحة للميليشيات الحوثية شرق مدينة الحديدة، ودمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية تعزيزات للميليشيات في جبهات عدة.

وتفصيلاً، حررت قوات الجيش اليمني والمقاومة المحلية «جبل عاطف، وجبل المطاحن» في مدينة مقبنة غرب محافظة تعز، بعد معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي التي تكبدت خسائر كبيرة، وأكدت مصادر ميدانية استمرار المعارك في جبهات مديريتي «مقبنة وجبل حبشي».

جاء ذلك متزامناً مع انطلاق معركة جديدة للجيش والمقاومة بجبهات جنوب شرق تعز، شملت: «الشقب والأقروض، والصلو، والأحكوم، وحيفان، وصولاً إلى القبيطة التابعة إدارياً لمحافظة لحج»، تمت خلالها السيطرة على «تبة الصالحين، وقرية حبور في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم»، كما تمت السيطرة على «تبة الشهيد الديماني، وتبة الخزان، وتبة الخضر، والكعاوش، وسائلة مغيدف بجبهة الأحكوم»، ووصلت القوات إلى مشارف حيفان جنوب شرق المحافظة، وفرضت السيطرة الكاملة على «الأقروض وحبور» شرق تعز.

وخلفت معارك اليومين الماضيين غرب تعز العديد من القتلى بصفوف الميليشيات الحوثية بينهم قيادات بارزة، في حين سلم 15 حوثياً أنفسهم لقوات الجيش بجبهة حيفان، وتم أسر اثنين من القيادات الحوثية التي نكلت بأبناء مدينة تعز.

وحررت قوات الجيش اليمني والمقاومة التبة السوداء بمحيط جبل العرف بمديرية مقبنة، ووصلت إلى منطقتي «الأكبوش» وطريق «الخزجة» المؤدي إلى جبهات شمال محافظة لحج، فيما دفعت الميليشيات الحوثية بتعزيزات من منطقة الدمنة، وقصفت قرى المنطقة بالمدفعية وسقطت إحدى القذائف فوق منزل ما أدى لمقتل طفل يمني (11 عاماً) يدعى محمد عبدالغني عبده.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات الأخيرة في جميع جبهات تعز خلفت 39 قتيلاً بين الحوثيين، بينهم القيادي الحوثي المكنى «أبوحامد»، وتم تدمير ست آليات وغنيمة أخرى.

وفي مأرب، تمكنت قوات الجيش والقبائل والقوات المشتركة، أمس، من تحرير ميمنة جبهة الكسارة، وأكدت مصادر ميدانية قرب تحرير كامل الكسارة والتوجه نحو هيلان صرواح، ومدغل.

وتجددت المواجهات في جبهات «ميمنة وميسرة» صرواح غرب المحافظة، وتمكنت خلالها قوات الجيش والقبائل مسنودة بالمشتركة، من إفشال هجوم واسع شنته الميليشيات.

وأوضحت المصادر أن مقاتلات التحالف شنت غارات على مواقع وتحركات حوثية في «مدغل ومفرق هيلان، وشرق الكسارة، والمشجح»، أدت إلى تدمير سبع آليات قتالية، واحتراق عربات تحمل ذخائر ومؤناً قتالية تابعة للميليشيات.

ولقي مدني مصرعه، وأصيب ثمانية آخرون، بشظايا صاروخ باليستي، أطلقته ميليشيات الحوثي، انفجر وسط سوق الغنم الشعبية شرق مأرب.

وفي جبهة الجدعان بين مأرب وصنعاء، تمكنت قوات المنطقة العسكرية السابعة من السيطرة على مناطق جديدة بمساندة كبيرة من مقاتلات التحالف. كما دمرت مقاتلات التحالف مخزن أسلحة ومنصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة للحوثيين في مديرية خارف بمحافظة عمران شمال صنعاء. كما استهدفت تعزيزات وآليات قتالية حوثية في مديرية عبس بمحافظة حجة، لمساندة القوات المتقدمة نحو مركز المديرية.

وأكد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة مصرع 28 حوثياً في مواجهات بجبهة عبس، وفي غارات للتحالف العربي لدعم الشرعية استهدفت موقعاً حوثياً بمدينة حرض، مشيراً إلى أن من بين القتلى قيادات حوثية.

وفي صعدة، دمرت مقاتلات التحالف تعزيزات وآليات حوثية، وغرفة عمليات تابعة للميليشيات في مديرية كتاف، كما استهدفت موقعاً لهم في مديرية الظاهر، وقصفت قوات الجيش مواقع حوثية في مديرية رازح الحدودية.

وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، تمكنت القوات المشتركة من تدمير مخزن ذخيرة للميليشيات في قطاع مطار الحديدة، عقب رصد استخدام عناصر الميليشيات للمخزن في قصف حي منظر السكني أخيراً، وفقاً للإعلام العسكري لقوات المقاومة الوطنية.

وأخمدت القوات المشتركة مصادر نيران، واستهدفت تحركات حوثية بمفرق العدين شمال غرب حيس، وأفشلت محاولة تسلل للحوثيين بالدريهمي، ورصدت ثماني طائرات استطلاع مسيرة للحوثيين جنوب المحافظة.

وكانت الميليشيات قصفت مدينة حيس، ما أدى إلى إصابة ستة مدنيين بينهم نساء وأطفال، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمها بحق المدنيين في الساحل الغربي.

• مقاتلات التحالف تدمر منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة للحوثيين في عمران.

• مقتل مدني وإصابة 8 آخرين في قصف «حوثي» على سوق شعبية بمأرب.

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