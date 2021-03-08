انتهاكات حوثية في الحديدة

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

أكدت مصادر في القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي مقتل وجرح 52 مدنياً في الحديدة، منذ مطلع الشهر الجاري، في هجمات لميليشيات الحوثي على مناطق سكنية في الدريهمي وحيس والتحيتا وشرق مدينة الحديدة.

واستهدفت الميليشيات، أمس، منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، مستخدمة قذائف المدفعية، وقذائف الهاون، ومعدل 23، والأسلحة الرشاشة المتوسطة مختلفة العيارات، ما دفع المشتركة للرد على مصادر النيران وإخمادها.

وجددت ميليشيات الحوثي قصفها على القرى السكنية والمزارع في مديرية الدريهمي بصورة هستيرية، فيما تم رصد ست طائرات استطلاع لميليشيات الحوثي في سماء حيس، وسماء منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا.

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