الميليشيات تتاجر بأدوية السرطان

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أقدمت ميليشيات الحوثي على نهب ومصادرة أدوية مرضى السرطان في مناطق سيطرتها، والمتاجرة بها في سوق سوداء للأدوية، تم فتحها من قبل قيادات تابعة لها.

وذكرت منظمة سام للحقوق والحريات أن آلاف مرضى السرطان في اليمن يضطرون للبحث في السوق السوداء عن أدوية في غاية الأهمية لصحتهم، بعد تعمد ميليشيات الحوثي المتاجرة بأدوية مخصصة للأمراض المستعصية والمقدمة مجاناً للمرضى، وتبيعها في السوق السوداء، وهي أدوية باهظة الثمن.

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