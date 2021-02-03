الجيش اليمني يتقدم في جبهات جبل أطهف وتباب الشايف بمأرب

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تمكنت قوات الجيش اليمني والقبائل من التقدم في جبهات جبل أطهف وتباب الشايف غرب مأرب، على حساب ميليشيات الحوثي، التي تكبدت خسائر كبيرة في جبهات المخدرة والمشجح وهيلان، مع تدمير مواقع وآليات حوثية بين مأرب وصنعاء، التي شهدت إحباط عملية إطلاق صاروخ باليستي حوثي من قاعدة الديلمي، بعد أن تم استهدافه بغارة جوية من مقاتلات التحالف، وفيما تم استهداف تجمعات حوثية في وادي سبلة بالجوف، أحبط الجيش محاولة التفاف حوثية على مواقعه في ميدي حجة من جهة الظاهر بصعدة.

وفي التفاصيل، شهدت جبهات غرب مأرب معارك طاحنة، أمس، بين قوات الجيش اليمني والقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، تركزت في جبهتي المخدرة والمشجح ومفرق هيلان بمديرية صرواح، حيث أكد مصدر ميداني اشتداد المعارك بين الجانبين في محيط جبل أطهف بميسرة الجبهة، وفي تباب الشايف بميمنة صرواح ومناطق متفرقة بين هيلان والمشجح والمخدرة.

وذكر المصدر أن الجيش والقبائل تقدمت في تلك المناطق على حساب ميليشيات الحوثي، التي تراجعت على وقع القصف المدفعي المستخدمة فيه «منظومة جهنم»، وبعد تكبدها 36 بين قتيل وجريح، فيما دكت مقاتلات التحالف مواقع حوثية في تلك المناطق، إلى جانب استهدافها تعزيزات وتجمعات حوثية في أطراف هيلان من جهة ريف العاصمة صنعاء.

وفي جبهات جنوب مأرب، شهدت منطقة العبدية مواجهات بين الجانبين أدت إلى مصرع وإصابة عدد من الحوثيين، بينهم القيادي الحوثي حسين المرامي، من قيادات ما يسمى القوات الخاصة ويحمل رتبة عقيد، والذي لقي مصرعه مع عدد من عناصره وهو من المقربين لزعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.

وفي صنعاء، أفشلت مقاتلات التحالف، مساء أمس، محاولة إطلاق صاروخ باليستي من قاعدة الديلمي الجوية الواقعة قرب مطار صنعاء الدولي، وكانت ميليشيات الحوثي تحاول إطلاقه باتجاه الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، حيث تم تدميره بغارة جوية لمقاتلات التحالف، ما أدى إلى مصرع وإصابة قيادات حوثية، بينهم خبراء صواريخ كانوا في منطقة الإطلاق.

كما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات حوثية في محيط صنعاء، كانت في الطريق إلى مناطق التماس بمحافظة الجوف التي شهدت هي الأخرى استهداف تجمع حوثي في وادي سلبة، ما أدى إلى مصرع وإصابة العديد من الحوثيين.

وفي صعدة، واصلت قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي تقدمها في جبهة باقم، وواصلت تأمين المدخل الغربي لمركز المديرية بعد يوم واحد من تحريره، حيث قامت بعمليات تمشيط واسعة للمنطقة، فيما نفذت الفرق الهندسية التابعة للجيش عمليات نزع الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعتها الميليشيات في المنطقة بهدف تأمينها أمام تحركات الجيش.

في الأثناء، أفشلت قوات الجيش عملية التفاف حوثية في جبهة الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة، بهدف تطويق جبهة ميدي بمحافظة حجة، لكنها فشلت وتكبدت خسائر كبيرة في صفوف عناصرها، بينهم مرتزقة أفارقة منهم محمد حسين عبده علي المكنى «أبوعمار»، وعبدالفتاح حسين الشيخ المكنى «أبونصر»، إلى جانب مصرع القيادي الحوثي شرف عبدالجبار النعمي، والقيادي صالح أحمد الكليبي.

وفي الحديدة، تمكنت القوات المشتركة من إفشال محاولة تسلل للميليشيات الحوثية باتجاه مواقعها شرق مدينة الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، وفقاً لمصدر ميداني، مؤكداً اندلاع مواجهات بين القوات المشتركة والميليشيات، أثناء محاولة تسلل عناصر حوثية تحت غطاء ناري إلى مناطق شرق الدريهمي، تمكنت خلاله المشتركة من إفشال المحاولة، وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة.

وواصلت الميليشيات استهداف مناطق سكنية ومزارع في محيط مديرية حيس، وأطراف مديرية التحيتا من جهة الجبلية والفازة، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، فيما تم رصد خمس طائرات استطلاع حوثية في سماء تلك المناطق.

إلى ذلك، كشفت إحصائية لقوات العمالقة أن الميليشيات ارتكبت 4445 خرقاً وانتهاكاً للهدنة الأممية في شهر يناير 2021، تمثلت في قصف منشآت تجارية وأعيان مدنية ومنازل ومزارع، وخلفت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، ودمرت منازل، وأحرقت ثماراً، وأدت إلى نفوق مواشٍ وأبقار في مناطق التحيتا وحيس والدريهمي وبيت الفقيه ومديرية الحوك، ومناطق عدة في مدينة الحديدة مركز المحافظة، وفي مناطق شرق مديريتي الخوخة والمخاء في الساحل الغربي.

وكانت ميليشيات الحوثي قصفت حي منظر في مديرية الحوك بمختلف أنواع الأسلحة وبشكل عشوائي، خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى نزوح مزيد من سكان الحي إلى مناطق آمنة، بعد تدمير منازلهم، وتضرر أخرى جراء القصف.

وفي البيضاء، ارتكبت الميليشيات الحوثية جريمة بشعة بحق اثنين من أبناء مديرية الصومعة، بعد إقدام مسلحي الحوثي على قتل الشابين علي محمد العبيدي، وجلال صالح، أثناء حراستهما مزرعة تابعة لهما في قرية المسحر بمديرية الصومعة، ما دفع قبائل المنطقة إلى إعلان النفير في وجه ميليشيات الحوثي، التي دعت إلى حشد عناصرها في مناطق البيضاء، ومنها قاع رداع، لمواجهة نفير القبائل في الصومعة.

- مقاتلات التحالف تفشل محاولة حوثية لإطلاق صاروخ باليستي من قاعدة الديلمي الجوية قرب مطار صنعاء، باتجاه السعودية.

- منطقة العبدية جنوب مأرب شهدت مواجهات بين الجيش اليمني والميليشيات، أدت إلى مصرع وإصابة العديد من الحوثيين.

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