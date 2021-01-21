انتهاكات حوثية في تعز

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

واصلت ميليشيات الحوثي جرائمها بحق أبناء منطقة الحيمة في مديرية التعزية شمال شرق محافظة تعز، للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أقدمت على هدم 15 منزلاً بشكل كلي و10 منازل بشكل جزئي، في عملية اقتحام ثانية لقرى الحيمة، تمت أول من أمس، وفقاً لمصادر حقوقية في تعز، مشيرة إلى أنه تم اختطاف 11 مدنياً، بينهم ثلاث نساء، من قرية المنقاعة ليرتفع عدد المختطفين إلى 207 بينهم 16 طفلاً.

وأوضحت المصادر أنه تم قتل مدني من أبناء قرية «شهرة»، ما يرفع عدد القتلى في الحيمة إلى 12 قتيلاً، وتم التمثيل بثلاث جثث من القتلى على يد عناصر الحوثي.

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