قرقاش: تشكيل الحكومة أهم تطوّر في الأزمة اليمنية خلال 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن تشكيل الحكومة اليمنية بناءً على اتفاق الرياض هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية في 2020.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «الجهود السعودية الحثيثة ثبتت الاتفاق لما هو في مصلحة الشرعية وكافة القوى المعارضة للانقلاب الحوثي، المبادرة الآن في يد اليمنيين للبناء على الاتفاق، والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني».

وكانت دولة الإمارات رحبت بتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية في اليمن، معربة عن أملها في أن تكون هذه خطوة على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، السبت الماضي، على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق، ويسهم في استقراره وأمنه.

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