بمساندة التحالف.. الجيش اليمني يبدأ عملية عسكرية في كتاف البقع بصعدة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

بدأت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف العربي لدعم الشرعية، عملية عسكرية واسعة ضد ميليشيات الحوثي في جبهة كتاف البقع بصعدة، وتقدمت نحو مواقع «الفرع والشرفة والصوح ورشاحة والطلعة»، فيما تواصلت المعارك بجبهات مأرب وصنعاء، وواصلت الميليشيات قصفها للمناطق السكنية شمال الضالع، كما تواصلت خروقاتها في الساحل الغربي.

وتفصيلاً، بدأت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف العربي، عملية عسكرية واسعة ضد ميليشيات الحوثي في جبهة كتاف البقع بصعدة، وأكدت مصادر ميدانية أن مروحيات التحالف بدأت عملية تمشيط واسعة ضد مواقع ميليشيات الحوثي في المديرية، فيما شنت قوات الجيش اليمني هجوماً واسعاً باتجاه مناطق «الفرع ومنطقة الشرفة والصوح ورشاحة والطلعة».

وشنت مقاتلات التحالف غارات متتالية على مواقع للحوثيين في مديرية مدغل بمأرب، كما شنت غارات على مواقع وآليات قتالية حوثية في رحبة وجبل مراد جنوب محافظة مأرب، ما أدى إلى تدمير آليات ومصرع وإصابة العديد من عناصر الميليشيات.

وكانت قوات الجيش والقبائل شنت هجوماً على مواقع الحوثيين في جبل مراد، وتمكنت من تدمير تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى مناطق التماس في المديرية، وتمكنت قوات الجيش من كسر هجوم حوثي في جبهة رحوم قرب جبل مراد، وأجبرت المهاجمين على التراجع والفرار بعد تكبيدهم خسائر كبيرة، فيما أكدت مصادر ميدانية مصرع القيادي الحوثي المدعو «أبونايل»، الذي كان قائداً لما يسمى «كتائب الدعم والإسناد» التابعة للميليشيات في جنوب مأرب.

وفي صنعاء، خاضت قوات الجيش والقبائل معارك عنيفة ضد الميليشيات في جبهات نجد العتق والجفرة، وصولاً إلى مفرق الجوف من جهة نهم صنعاء، وذلك بعد يومين من وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة العسكرية السابعة المرابطة في محيط صنعاء من جهة مأرب.

وذكرت مصادر ميدانية أن الجيش والقبائل تمكنا من تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد، وتم تدمير ثلاث آليات، إحداها تحمل ذخائر متنوعة، فيما تم إعطاب ثلاث آليات أخرى، ومصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات التي كانت على متنها، مشيرة إلى أن من بين القتلى قيادياً حوثياً يدعى «أبوسلطان»، وهو من أبناء بني حشيش الواقعة شمال العاصمة صنعاء.

وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، لقي قيادي ميداني حوثي مصرعه وجُرِح آخرون على أيدي القوات المشتركة في التحيتا، وذلك إثر محاولة تسلل نفذتها الميليشيات الحوثية لاختراق خطوط التماس، في منطقة الجبلية القريبة من الخط الرابط بين التحيتا وزبيد.

وأدت عمليات القصف المتكررة لعناصر ميليشيات الحوثي باتجاه حي منظر بمديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة إلى نزوح عشرات الأسر من الحي باتجاه أماكن آمنة من أجل الحفاظ على أرواحهم.

وواصلت الميليشيات، أمس، قصفها واستهدافها لمناطق سكنية في قرية بيت مغاري الواقعة غرب مدينة حيس، كما قصفت مناطق في الدريهمي وشرق مدينة الحديدة، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، بعد يوم واحد من قصف مماثل على القرية ذاتها بعد وصول تعزيزات للميليشيات. وأشارت المصادر إلى أن القصف طال أحد مساجد القرية، عقب خروج المصلين من صلاة الظهر.

وكشفت القوات المشتركة عن ضبط خمسة أشخاص تابعين لميليشيات الحوثي في الساحل الغربي، وأوضحت مصادر أن المقبوض عليهم أقروا بنقل معلومات عسكرية عن تحركات قوات المقاومة الوطنية والقوات المشتركة إلى الميليشيات الحوثية.

وفي الضالع، واصلت ميليشيات الحوثي، لليوم الثاني على التوالي، قصفها للمناطق السكنية في شرق مدينة الفاخر شمال غرب المحافظة، ما أسفر عن إصابة طفل ووالدته بشظايا قذيفة مدفعية استهدفت منزلهم في عزلة اليوبي، كما تعمدت الميليشيات قصف المزارع في المنطقة والقرى المجاورة، انتقاماً من المدنيين، بعد فشلها في التقدم بتلك المناطق على مدى الأشهر الماضية.

- نزوح عشرات الأسر من حي منظر جنوب الحديدة بسبب القصف الحوثي.

- مقاتلات التحالف تدمّر آليات قتالية تابعة للحوثيين في جنوب مأرب.

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