إبطال عبوة ناسفة جنوب الحديدة

المصدر: الحديدة - الإمارات اليوم

أبطلت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن مفعول عبوة ناسفة من مخلفات ميليشيات الحوثي في مديرية الخوخة جنوب الحديدة، وأكدت مصادر ميدانية أن الفرق الهندسية عثرت على العبوة في منطقة الوعرة الساحلية، وكانت الميليشيات الحوثية زرعتها قبل دحرها من مديرية الخوخة.

وأضافت المصادر أنه تم تفكيك العبوة وإبطال مفعولها، وتجنيب المدنيين المخاطر التي قد تسببها جراء انفجارها.

ودأبت ميليشيات الحوثي على زرع الألغام والعبوات الناسفة في الخطوط العامة والفرعية على طول الساحل الغربي، ما تسبب في حصد أرواح آلاف المدنيين، وكان آخر تلك الخسائر مصرع 12 مدنياً في انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الميليشيات في خط «الخوخة - التحيتا».

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