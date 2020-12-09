تأمين 12 حقل ألغام في 4 محافظات يمنية

المصدر: عدن - وكالات

أكد قائد الفريق 12، في مشروع مسام لنزع الألغام باليمن، المهندس محمد الحزيف، أن فريقه تمكن من تأمين وتطهير 12 حقل ألغام، في أربع محافظات يمنية، هي: الجوف ومأرب والبيضاء، وشبوة.

وأضاف، بحسب بيان لـ«مسام»، أن فريقه يعمل، حالياً، في الحقل رقم واحد بمنطقة «مبلقة» بمديرية عين في شبوة، وهي حسب قوله منطقة جبلية شديدة الوعورة، وقد تم تلغيمها من قبل ميليشيات الحوثي بكميات كبيرة من الألغام الفردية، والعبوات الناسفة. ونوه بأن منطقة «مبلقة» من المناطق العالية التأثير، كونها تحتوي على عدد من القرى، والتجمعات السكانية، حيث يعمل الفريق 12، حالياً، على فتح ممرات آمنة للمدنيين، وتأمين مناطق تجمعاتهم، وأيضاً مناطق الرعي والحقول الزراعية.

إلى ذلك، أدى انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي إلى وفاة امرأة في قرية الشقب، بمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز. وقالت مصادر محلية إن المواطنة اليمنية «عالمة علي» قتلت بانفجار لغم حوثي، أمام منزلها في قرية الشقب صبر. وارتفع بذلك عدد ضحايا ألغام الميليشيات الحوثية في القرية إلى 21 فرداً، بينهم سبعة نساء وأطفال.

من جهة ثانية، أصيب مدنيان بانفجار لغم أرضي، زرعته الميليشيات الحوثية جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت مصادر طبية أن يمنيين أصيبا بجروح متفرقة، بسبب شظايا ناتجة عن انفجار لغم أرضي، زرعته الميليشيات الحوثية في طريق حيوي بالدريهمي، يمر من خلاله المدنيون.

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