مقاتلات التحالف تدمّر شبكة اتصالات «حوثية» غرب صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

دمّرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن شبكة اتصالات تابعة لميليشيات الحوثي في جبل عيبان غرب صنعاء، فيما أطلقت الميليشيات صاروخاً باليستياً من محافظة عمران، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية، وتواصلت المعارك في جبهات مأرب وصنعاء والضالع، وشنت الميليشيات الحوثية قصفاً بشكل عشوائي في البيضاء، طال منطقة «ثرة»، وتسبب في وقوع إصابات في أوساط المدنيين.

وتفصيلاً، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي أن الميليشيات الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخاً باليستياً، صباح أمس، من محافظة عمران، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، استمرار الميليشيات الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، مشدداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

إلى ذلك، كشفت مصادر عسكرية في محافظة مأرب عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة للجيش اليمني والتحالف العربي، تضم آليات عسكرية نوعية إلى جبهات محيط العاصمة صنعاء، مشيرة إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمعارك جنوب وغرب مأرب وشرق مدينة الحزم في محافظة الجوف، وجبهات نهم شمال شرق صنعاء.

وواصلت قوات الجيش اليمني والقبائل، مسنودين بالتحالف، تقدمهما في جبهات غرب وجنوب مأرب، على حساب ميليشيات الحوثي، التي تكبدت أمس خسائر كبيرة في أوساط عناصرها بجبهات المخدرة، والمشجح وهيلان.

وفي جبهات جنوب مأرب، تواصلت المعارك في جبهات مديريتي جبل مراد، ورحبة، تمكنت خلالها قوات الجيش والقبائل من كسر هجوم للحوثيين باتجاه منطقة رحوم الواقعة بين المديريتين، وكبدتها خسائر كبيرة، وشنت مقاتلات التحالف 10 غارات على مواقع وتعزيزات حوثية في المنطقة.

وفي جبهات «وادي حلحلان وسايلة الجفرة والجدعان»، الواقعة بين ريف العاصمة ومأرب والجوف، تواصلت المواجهات بين الجيش اليمني والميليشيات، وتم تدمير آليات قتالية حوثية، ولقي عدد من عناصر الميليشيات مصرعهم خلال المواجهات.

وشنت مقاتلات التحالف ثلاث غارات على مواقع حوثية في صلب ونقيل الفرضة في نهم صنعاء، وأكدت مصادر مطلعة نجاح مقاتلات التحالف في تدمير شبكة اتصالات تابعة للميليشيات في جبل عيبان غرب صنعاء، بعد تركيبها بأيام قليلة من قبل خبراء أجانب.

وفي الضالع، أفادت مصادر ميدانية بمقتل وإصابة عدد من الحوثيين في مواجهات مع القوات المشتركة، اندلعت في قطاع الفاخر جنوبي منطقة العود، على خلفية محاولة عناصر حوثية التسلل إلى مواقع المشتركة في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية تمكنت من قتل اثنين من عناصر الحوثي وإصابة آخرين، أثناء محاولاتهم القيام بعملية تسلل باتّجاه مواقع القوَّات المشتركة والمقاومة الجنوبية في تباب عُثمان وحبيل الكلب.

وفي البيضاء، أقدمت ميليشيات الحوثي، أمس، على قصف قرى في منطقة «ثرة» بين البيضاء وابين، بشكل عشوائي، ما تسبب في وقوع إصابات في أوساط المدنيين، وفقاً لمصادر محلية، أكدت أن عدداً من قذائف الهاون التي أطلقتها الميليشيات على القرى سقط بالقرب من منازل آهلة بالسكان، ما تسبب بوقوع إصابات في أوساط النساء والأطفال، وتضرر عدد من المنازل.



• التحالف العربي: «مستمرون في اتخاذ الإجراءات الرادعة لتدمير القدرات النوعية للميليشيات».

• ميليشيات الحوثي تشن قصفاً عشوائياً على قرى في البيضاء.. ووقوع إصابات بين المدنيين.

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