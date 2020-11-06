الجيش اليمني يحرّر مناطق عدة في الجوف ويُسقط «مسيّرة» حوثية

المصدر: صنعاء ■الإمارات اليوم

تقدمت قوات الجيش اليمني والقبائل، أمس، في محور الخنجر - صبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، على حساب ميليشيات الحوثي، بعد تمكنها من تحرير أجزاء من جبال صبرين وعدد من المناطق غرب الخنجر والمهاشمة بمساندة كبيرة من مقاتلات التحالف، كما تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة حوثية في دحيضة. وفيما تواصلت المعارك في جبهات غرب مأرب وريف العاصمة صنعاء، دمرت مقاتلات التحالف مرابض طائرات مسيّرة ومخازن صواريخ باليستية حوثية بين صنعاء ومأرب، في حين استمرت خروق ميليشيات الحوثي في جبهات الساحل الغربي.

وفي التفاصيل، حققت قوات الجيش اليمني والقبائل، مسنودة بالتحالف العربي، تقدماً جديداً في محور الخنجر - صبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، على حساب ميليشيات الحوثي التي تكبدت عدداً من القتلى والجرحى، إلى جانب آليات قتالية عدة تم تدميرها من قبل الجيش اليمني ومقاتلات التحالف.

وأكدت مصادر ميدانية في الجوف تقدم الجيش والقبائل في المحور الشمالي، ووصلت إلى منطقة صبرين، بعد تحرير مواقع عدة في غرب معسكر الخنجر، كما تمكنت من تدمير 10 آليات قتالية حوثية ومصرع وإصابة عدد من عناصرها الذين كانوا على متنها، مشيرة إلى أن الجيش تمكن من تحرير أجزاء كبيرة من سلسلة جبال صبرين، واستكمل تأمين مناطق غرب معسكر الخنجر بالكامل.

وواصلت قوات الجيش التقدم جنوب منطقة المهاشمة في خب والشعف أيضاً، بعد تنفيذ عملية التفاف على مواقع الحوثيين على الطريق الدولي الرابط بين اليتمة والخب، وتمكنت من تأمين مناطق الهرم في غرب معسكر الخنجر، ووادي ملاحة، والهضبة السفلى، وذلك بعد ساعات قليلة من استكمال تأمين خليف الأوعال، وشعب أدشيوان وشعب الدقيقة.

وفي محور شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة، واصلت قوات الجيش والقبائل تقدمها نحو معسكر اللبنات، وتمكنت من تأمين جميع مناطق غرب الدحيضة وصولاً إلى منطقة العقر القريبة من معسكر اللبنات الاستراتيجي.

وتمكنت قوات الجيش والقبائل، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، من إسقاط طائرة مسيرة حوثية في جبهة دحيضة بمحيط بئر المرازيق قبل الوصول إلى أهدافها. وفي مأرب تواصلت المعارك بين الجانبين في جبهات المخدرة غرب المحافظة، والممتدة إلى ريف العاصمة صنعاء من جهة نهم، وخولان، حيث تمكنت مقاتلات التحالف من تدمير تعزيزات حوثية كانت في طريقها من معسكر العرقوب في خولان الطيال باتجاه المخدرة في مأرب، ما أدى إلى مصرع 30 حوثياً وإصابة العشرات، إلى جانب تدمير آليات عدة.

كما تمكنت مقاتلات التحالف من تدمير آليات حوثية في جبهة رحبة جنوب مأرب، ما أدى إلى مصرع العديد من عناصر الحوثي، بينهم قائد جبهة رحبة، القيادي المكنى (أبوطارق)، أثناء وجوده في مبنى إدارة أمن المديرية مع العديد من القيادات والعناصر.

وقصفت مقاتلات التحالف منصة إطلاق صواريخ في مدينة حرض، التابعة لمحافظة حجة الحدودية مع السعودية، ودمرتها، كما قصفت مواقع حوثية بمديرية باقم في صعدة.

وفي الحديدة، واصلت الميليشيات خروقها للهدنة وقامت، أمس، باستهداف الأحياء السكنية في مديرية التحيتا بالحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالتزامن مع استهداف بالأسلحة الرشاشة، مخلفة الرعب والخوف في أوساط الأهالي.

وكانت القوات المشتركة في الساحل الغربي رصدت 112 خرقاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي في مناطق التحيتا والدريهمي وحيس، وبيت الفقيه وشرق مدينة الحديدة، تنوعت بين قصف بقذائف الهاون الثقيل والصواريخ الموجهة، واستهداف بمختلف المعدلات الرشاشة.

وفي لحج أعلنت قيادة القوات المشتركة، المرابطة في شمال المحافظة، حالة الجهوزية العالية لمواجهة أي عمليات اختراق باتجاه المناطق الجنوبية المحررة.

الميليشيات تصفي أحد قياداتها في إب

أكدت مصادر مطلعة في إب قيام ميليشيات الحوثي بتصفية أحد قياداتها في مدينة القاعدة، جنوب المحافظة، يدعى صلاح عبدالنور الراشدي، المكنى أبويوسف التعزي، وهو من أبناء منطقة الجندية العليا، التابعة لمديرية التعزية بمحافظة تعز، وذلك في إطار الخلافات التي تشهدها صفوف عناصرهم الأولى. صنعاء ■الإمارات اليوم

- «التحالف» يدمّر مرابض طائرات مسيّرة ومخازن صواريخ حوثية بين صنعاء ومأرب.

- مصرع 30 حوثياً، وإصابة العشرات بغارات لـ«التحالف».

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