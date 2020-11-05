مقاتلات التحالف تدمّر منصة إطلاق صواريخ حوثية في محيط صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن منصة إطلاق صواريخ، ومخزن أسلحة يضم رؤوس صواريخ وطائرات مسيرة، بمنطقة الأعروش في مديرية خولان بمحيط العاصمة صنعاء، كانت ميليشيات الحوثي تستخدمهما في استهداف مواقع الجيش اليمني والمناطق السكنية في مأرب، والأعيان المدنية في المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية، فيما أفشلت القوات اليمنية هجمات للميليشيات الحوثية في مأرب والضالع.

وأكدت مصادر عسكرية تمكّن قوات الجيش اليمني والقبائل، مسنودين بالتحالف العربي لدعم الشرعية، من إفشال هجوم للميليشيات الحوثية في جبهة المخدرة، غرب محافظة مأرب، بعد إرسال الميليشيات تعزيزات إلى المنطقة قادمة من ريف العاصمة صنعاء. وشهدت جبهات نهم، شمال شرق العاصمة صنعاء، عمليات ترتيب ونشر مقاتلي الجيش اليمني في ميسرة الجبهة، وفي جبل صلب ونجد العتق، تمهيداً لبدء مرحلة جديدة من عملية التحرير نحو مناطق متقدمة في ريف العاصمة صنعاء، وفقاً لمصادر ميدانية في المنطقة العسكرية السابعة، أكدت أن زيارة رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، إلى نهم كانت للاطلاع على سير العمليات العسكرية في الخطوط الأمامية بجبهات القتال.

وكانت جبهات نهم شهدت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، عمليات عسكرية واسعة للجيش والقبائل، شملت جميع الجبهات المتاخمة لمحافظتَي مأرب والجوف، أدت إلى تكبيد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في صفوف عناصرها وعتادها القتالي.

وأكدت مصادر ميدانية مصرع قيادات حوثية في عملية نوعية للجيش والقبائل في جبهة الخانق بنهم، مساء أول من أمس، وأوضحت أن من بين القتلى أحد قادة الميليشيات يدعى أيوب محمد صالح النخبي، إلى جانب قيادات وعناصر أخرى.

وقتل ثلاثة مدنيين وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي في منطقة الريان شرق الجوف أثناء مرور المدنيين بسيارتهم في طريق البدو الرحل. وفي الضالع تصدت القوات المشتركة، فجر أمس، لهجوم حوثي على مواقعها في تباب عثمان بقطاع الفاخر شمال المحافظة، وكبدتهم خسائر كبيرة، وأجبرت بقية المهاجمين على الفرار والتراجع نحو مواقعهم في شرق محافظة إب.

وفي الحديدة على الساحل الغربي، أفشلت القوات المشتركة محاولة تسلل لميليشيات الحوثي، في مديرية حيس جنوب الحديدة، وكبدتها خسائر فادحة وفقاً لمصدر في ألوية العمالقة.

وواصلت الميليشيات خروقها للهدنة الأممية في الساحل الغربي، وقصفت مناطق سكنية في مديريات التحيتا والدريهمي وبيت الفقيه وشرق مدينة الحديدة، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة. وفي تعز قصفت الميليشيات حي الخير السكني في شمال شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة خمسة أطفال بجروح مختلفة، وذلك رداً على تكبدها 10 قتلى في أوساط عناصرها، بينهم قيادي ميداني يدعى وليد عبده أبولحوم، في الاشتباكات الأخيرة مع الجيش اليمني في جبهة الأربعين شمال المدينة.

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مدنيين لقوا مصرعهم بانفجار لغم حوثي في الجوف.

إصابة خمسة أطفال بقصف حوثي على حي سكني في تعز.

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