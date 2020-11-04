ميليشيات الحوثي تختطف مسناً في لحج

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أقدمت ميليشيات الحوثي في لحج على اختطاف رجل مسن، يبلغ من العمر 75 عاماً، من تخوم منطقة الصبيحة الواقعة على مناطق التماس بين الجانبين شمال لحج، واقتادته إلى منطقة مجهولة. وفي إطار الانتهاكات الحوثية، توفي مصطفى قائد هزبر، أحد المعتقلين المفرج عنهم من سجون ميليشيات الحوثي، بعد أيام من إطلاق سراحه في إطار مبادرة تبادل الأسرى الأخيرة، بعد ثلاث سنوات من اختطافه، نتيجة تدهور وضعه الصحي.

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