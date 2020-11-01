«مسام» يتلف 19 ألف لغم وقذيفة

المصدر: عدن ■وكالات

نفذ مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن عمليتَي تفجير وإتلاف لـ19 ألفاً و539 لغماً وقذيفة غير منفجرة، في محافظة مأرب والساحل الغربي.

وقال مدير عام مشروع «مسام»، أسامة القصيبي، إن عملية الإتلاف التي نفذها الفريقان «14 و11 مسام» في محافظة مأرب، شملت 18 ألفاً و794 قذيفة غير منفجرة، وذخائر متنوعة، و50 لغماً مضاداً للدروع.

وأضاف أن عملية الإتلاف، التي نفذها فريق جمع القذائف بمديرية ذباب بالساحل الغربي، شملت هي الأخرى 170 لغماً مضاداً للدروع، و140 قذيفة غير منفجرة، و381 فيوزاً وكبسولة، بالإضافة إلى لغمين مضادين للأفراد، وقنبلة يدوية وصاروخ مفخخ.

وأشار إلى أن مشروع «مسام» تمكن، منذ أن بدأ عمله في اليمن وحتى اليوم، من تنفيذ 88 عملية إتلاف وتفجير، منها 37 عملية إتلاف في قطاع الساحل الغربي، و21 عملية إتلاف في محافظة مأرب، فيما البقية تم تنفيذها في محافظات شبوة والجوف وصعدة.

وأكد القصيبي أن مشروع «مسام» مستمر في مسيرته الإنسانية لتأمين الأرض والإنسان اليمني، من خطر الألغام والعبوات الناسفة التي يتم تطوير صناعتها وطرق زراعتها وتمويهها بشكل مستمر من قبل ميليشيات الحوثي.

وفي سياق متصل، نزعت فرق «مسام» نحو 5000 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال 20 يوماً من مناطق متفرقة في اليمن.

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