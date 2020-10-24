التحالف يدمر طائرتين أطلقتهما الميليشيات باتجاه السعودية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، تمكنها من تدمير طائرتين مسيرتين بدون طيار (مفخختين)، أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية، إلى جانب تدمير ثالثة في سماء مدينة مأرب، فيما شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات، تمكنت خلالها من تدمير مواقع وآليات حوثية في مأرب والجوف وصعدة.

وفي التفاصيل، تمكنت قوات التحالف، أمس، من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار (مفخختين)، أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيانين منفصلين، تصريحه، بأن الميليشيات تتعمد - بطريقة ممنهجة - استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، بالمنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية.

وفي السياق نفسه، تمكنت الدفاعات الجوية، التابعة للتحالف العربي، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حوثية في سماء مدينة مأرب، وفقاً لمصادر عسكرية في المدينة، مشيرة إلى أن الميليشيات شنت هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المدينة، وتمكنت الدفاعات الجوية للتحالف من إسقاط طائرة مسيرة، واعتراض صاروخ باليستي، قبل الوصول إلى أهدافهما.

وأوضحت المصادر أن الهجوم الحوثي لم يسفر عن أي خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على المادية، حيث سقطت شظايا الصاروخ في منطقة خالية بالقرب من معسكر تداوين.

وشنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات المركزة على أهداف وتعزيزات حوثية، في جنوب وغرب وشمال مأرب، منها أربع غارات على تعزيزات في صرواح، وثلاث طالت مواقع مستحدثة للحوثيين في مدغل، وغارتان على آليات قتالية للحوثيين في منطقة صلب بين صنعاء ومأرب.

وفي صعدة، تمكنت قوات الجيش من الوصول إلى عقبة مران بمديرية حيدان، أحد أهم معاقل ميليشيات الحوثي وزعيمها، عبدالملك الحوثي، بعد قصفها مواقع حوثية في منطقة «الشتيفي» من قبل اللواء الثالث عاصفة ووحدات من اللواء الأول قوات خاصة، أسفرت عن تدمير آليات قتالية ومصرع وإصابة العديد من العناصر الحوثية.

وأكدت مصادر ميدانية، في مديرية الظاهر المجاورة لمديرية حيدان، أن الجيش بمساندة كبيرة من قوات التحالف تمكن من استهداف مواقع حوثية في عقبة مران ومنطقة الشتيفي، وأخرى في مناطق: المشابيح، والعشش، والصافية، والمشيخات، وكلها مناطق داخل مديرية حيدان التي تضم منطقة مران، معقل عبدالملك الحوثي الحصينة.

وفي الحديدة، واصلت ميليشيات الحوثي تصعيدها وخروقها للهدنة الأممية، حيث قامت، أمس، باستهداف مناطق عدة في مدينة حيس جنوب الحديدة، ما دفع القوات المشتركة المرابطة في المديرية إلى الرد على مصادر النيران الحوثية في مفرق سقم وإسكاتها.

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