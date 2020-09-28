التحالف يدمّر «طائرة مفخخة» أطلقتها الميليشيات باتجاه السعودية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، تمكنها من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، فيما دمرت مقاتلات التحالف مرابض طائرات مسيّرة ومخزن أسلحة تابعين للميليشيات الحوثية في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، بينما تجددت المواجهات بين قوات الجيش اليمني والميليشيات الحوثية في جبهات الفاخر والجب وحبيل العبدي، في شمال وغرب محافظة الضالع، وتواصلت المواجهات بجبهات جنوب مأرب، واستمرت الميليشيات في تصعيدها في جبهات الساحل الغربي.

وتفصيلاً، صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، أمس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية.

إلى ذلك، شهدت جبهات شمال وغرب الضالع، أمس، مواجهات بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي مع استمرار الميليشيات في التحشيد وإرسال التعزيزات إلى جبهات التماس، وذكرت مصادر ميدانية أن قطاعات الفاخر والجب وبتار شهدت مواجهات عنيفة بين الجانبين، صباح أمس، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وأشارت المصادر إلى أن المعارك وصلت إلى «حبيل العبدي»، غرب قعطبة، وخلفت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات إلى جانب تدمير آليات قتالية تابعة لهم، وتمكنت وحدات من اللواء الأول صاعقة التابع للقوات المشتركة والقوات الجنوبية من استهداف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى قطاع حبيل العبدي ودمرتها.

وأكد قائد قطاع حبيل العبدي في اللواء الأول صاعقة، العقيد رماح الشعيبي، في تصريح صحافي، أن قوات اللواء وبدعم وإسناد اللواء 30 مدرع تصدت لهجوم حوثي بعد أيام من رصد تحركات الميليشيات في موقع المحطة شرق مدينة الفاخر وتباب عثمان ومرخزة وحبيل العبدي، وتعاملت القوات المشتركة مع الهجوم عبر كمائن محكمة وكمائن مموهة، وقامت مدفعية اللواء بقصف آليات قتالية حوثية كانت تحاول التقدم باتجاه مناطق الشرعية.

وفي مأرب، واصلت قوات الجيش اليمني والقبائل عمليات التطهير وتأمين المناطق المحررة بين مديريتي جبل مراد ورحبة، مع استمرار إرسال تعزيزات إلى محيط منطقة الأوشال، فيما شوهدت مجاميع حوثية تفر من مناطق «حيد آل أحمد وجبهة حمراء الأوشال» باتجاه منطقة المشيريف في أطراف مديرية رحبة، باتجاه البيضاء.

وفي البيضاء، قصفت المقاومة المحلية في مديرية ذي ناعم مواقع حوثية في المديرية، ما أدى إلى مصرع عدد من عناصر الميليشيات، بينهم القيادي الحوثي المكنى «أبوجهاد الطيابي»، وأعطبت آلية عسكرية عليها رشاش عيار 12.7.

وفي صعدة، دمرت مقاتلات التحالف مرابض طائرات مسيرة ومخزناً يضم صواريخ في منطقة المليل بمديرية كتاف الحدودية كانت الميليشيات الحوثية تستخدمها في مهاجمة الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية ومواقع الجيش اليمني في المديرية، كما استهدفت تجمعات وتعزيزات عسكرية حوثية في كتاف أيضاً.

وفي الحديدة، على الساحل الغربي لليمن، قصفت ميليشيات الحوثي مناطق في شارع القدس بمديرية الحوك، ما أدى إلى مقتل طفلة وامرأة وجرح ثلاث نساء أخريات، إلى جانب تضرر عدد من المنازل، في إطار عمليات التصعيد والانتهاكات والخروقات اليومية التي تقوم بها الميليشيات للهدنة الأممية.

ورصدت القوات المشتركة 72 خرقاً ارتكبتها الميليشيات في مناطق متفرقة جنوب الحديدة، طالت مدناً ومناطق سكنية في الجبلية والفازة والتحيتا وحيس والطور والدريهمي ومدينة الحديدة، وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن الميليشيات قصفت المدن والمناطق السكنية بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة عيار 120، 82، 60، وبقذائف «آر بي جي»، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12.7 وعيار 14.5 وسلاح القناصة على تلك المناطق بشكل هستيري.

مقاتلات التحالف تدمّر مرابض طائرات مسيّرة ومخزن أسلحة حوثية في صعدة.

مقتل امرأة وطفلة، وإصابة 3 نساء، في قصف حوثي على شارع القدس بمحافظة الحديدة.

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