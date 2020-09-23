قافلة مساعدات إنسانية إماراتية إلى مخيم العليلي في الحديدة

المصدر: الحديدة - وام

تواصل دولة الإمارات تقديم مساعداتها الإيوائية والغذائية لسكان الساحل الغربي في اليمن.

وفي هذا الإطار، سيّرت هيئة الهلال الأحمر قافلة إنسانية إلى مخيم العليلي بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة اليمنية، تحوي 25 طناً من المواد الغذائية والإيوائية، مصحوبة بعيادات متنقلة مجهزة بالمستلزمات الطبية والأدوية.

وقدمت القافلة فور وصولها إلى المخيم الذي يسكنه 1200 أسرة المؤن الغذائية والإيوائية للأسر كافة، فيما قام فريق العيادات المتنقلة الطبي باستقبال ومعاينة الحالات المرضية الموجودة في المخيم، ومنها حالات الحمى والإسهالات والملاريا وأمراض الجهاز التنفسي والطفح الجلدي، وقدمت العيادات المتنقلة الأدوية المجانية اللازمة لمعالجة الأمراض المنتشرة، وكذا عمل الفحوص اللازمة للكشف المبكر عن أمراض الكوليرا وفيروس كورونا.

وقال مسؤول الإدارة الإنسانية في الهلال الأحمر إن توزيع السلال الغذائية والمساعدات لجميع الأسر في مخيم العليلي هدفه التخفيف من معاناتهم جراء الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها، مشيراً إلى أن هيئة الهلال الأحمر مستمرة في توزيع السلال الغذائية بشكل دوري على قاطني المخيمات منذ أربع سنوات.

وعبّرت الأسر عن شكرها لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعمها الإنساني.

وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية لسكان الساحل الغربي والمتضررين من مياه السيول والأمطار، عبر مراحل وخطط مدروسة.

وفي الساحل الغربي، وزعت فرق الهلال من بداية مطلع العام الجاري 33 ألف سلة غذائية، استفاد منها 231 ألف نسمة.

فريق العيادات المتنقلة الطبي قام باستقبال ومعاينة الحالات المرضية الموجودة في المخيم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news