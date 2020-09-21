الجيش اليمني يحرر 7 مواقع استراتيجية في مأرب والجوف

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تمكنت قوات الجيش اليمني والقبائل، بمساندة من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، أمس، من تحرير سبعة مواقع في جنوب محافظة مأرب، إلى جانب تحريرها منطقة الوجف في محافظة الجوف، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي، خلّفت قتلى وجرحى، ودمرت آليات قتالية تابعة للحوثيين، وفيما شهدت جبهات شمال الضالع تصعيداً عسكرياً لافتاً، طالت خروقات الحوثي مستشفى 22 مايو بالحديدة.

وفي التفاصيل، واصلت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالقبائل ومقاتلات التحالف العربي، تقدمها في جبهات غرب محافظة مأرب، وسط تراجع وانهيار في جبهات ميليشيات الحوثي، التي تكبدت خسائر كبيرة في أوساط عناصرها وآلياتها القتالية، وفقاً لمصادر ميدانية، مؤكدة تمكن الجيش والقبائل من تحرير سبعة مواقع استراتيجية بين مديريتي رحبة وجبل مراد.

ووفقاً للمصادر، فإنه تم تحرير مواقع الجويف، وفرع، ورحوم، والنيوس، والقري، وحيود الذنبة في مديرية رحبة وقريبة من تخوم مديرية جبل مراد، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي، تكبدت خلالها الأخيرة أكثر من 50 قتيلاً، وعشرات الجرحى، وتم أسر 15 آخرين.

وذكرت المصادر أن الجيش والقبائل يواصلون التقدم في جبهات رحبة وجبل مراد وماهلية والعبدية، بعد استعادتهم مواقع استراتيجية خلال الأيام القليلة الماضية، منها نجد المجمعة، وجبال الحمر، وأجزاء كبيرة من الطريق الرابط بين مأرب والبيضاء.

وأشارت المصادر إلى مصرع العشرات من عناصر الحوثي، بينهم قيادات بارزة، منهم المدعو وليد صالح عبيد السيد، و‏عبدالقدوس الكبسي قائد كتيبة قناصة الميليشيات في نجد المجمعة، فيما تم أسر قائد التسليح في صفوف الحوثيين المكنى أبوحرب، إلى جانب المدعو أبوكليب، شاعر جبهات الحوثي في جنوب مأرب.

وكانت ميليشيات الحوثي شنت أكثر من 12 هجوماً خلال اليومين الماضيين، بمشاركة 12 نسقاً، بهدف اقتحام مديرية جبل مراد، لكنها فشلت في ذلك نتيجة صمود قبائل مراد، بمساندة كبيرة من قوات اللواء 26 مشاة، بقيادة اللواء الركن مفرح بحيبح، قائد محور بيحان في شبوة.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش وقبائل مراد تمكنت من دحر ميليشيات الحوثي في الجبهة الواقعة بين رحبة وجبل مراد، بعد فشل هجماتها التي استمرت 20 ساعة، وشارك فيها أكثر من 12 نسقاً، في إحراز أي تقدم، ومقتل وجرح معظم المهاجمين.

إلى ذلك، واصلت مقاتلات التحالف استهدافها مواقع وتعزيزات الحوثي في جبهات مختلفة، تم خلالها تدمير 15 آلية قتالية حوثية في جبهات فضحة والعبدية وناطع في البيضاء، وأخرى في مديرية رحبة ومديريات مدغل ومجزر وصرواح في مأرب، واستهدفت مواقع حوثية في مديرية خب والشعف في الجوف، وأخرى في مديرية حرض بمحافظة حجة، كما استهدف تعزيزات حوثية في أطراف مديرية الظاهر بصعدة.

وفي الجوف، تمكنت قوات الجيش والقبائل من تحرير منطقة الوجف الواقعة على الطريق الرابط بين مدينة الحزم عاصمة المحافظة والبقع في صعدة، والتي تمر عبر مديرية خب والشعف كبرى مديريات الجوف، بعد معارك خلّفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وفي الضالع، تجددت المواجهات العنيفة بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي في جبهة الفاخر غرب مديرية قعطبة، فجر أمس، استخدم الجانبان فيها مختلف الأسلحة، وذلك بعد وصول مجاميع حوثية معززة بالأسلحة الثقيلة من شرق محافظة إب، تم رصدها من قبل القوات المشتركة واشتبكت معها.

وذكرت مصادر ميدانية أن المواجهات أسفرت عن خسائر في صفوف عناصر الحوثي، إلى جانب تدمير آلية وإعطاب أخرى، مؤكدة وصول تعزيزات حوثية إلى مديريات دمت، وجبن، والحشاء، والعود، قادمة من صنعاء وذمار وعمران وإب، في إطار سعي الميليشيات لتصعيد القتال في جبهات شمال وغرب الضالع، إلى جانب تنفيذ عملية لمنع تداول العملية الجديدة في تلك المناطق الخاضعة أجزاء منها لعناصرهم الانقلابية.

وكانت مدفعية القوات المشتركة استهدفت، مساء أول من أمس، مواقع حوثية في قطاع باب غلق وقطاع حبيل العبدي، وقطاع الجب حجر شمال وغرب قعطبة شمال الضالع، أسفرت عن تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة.

وفي الحديدة، جددت ميليشيات الحوثي قصفها لمستشفى 22 مايو في مدينة الحديدة، في جريمة جديدة تطال المنشآت المدنية، وعلى رأسها المرافق الصحية، وفقاً لمصادر ميدانية، مؤكدة قيام الميليشيات بقصف المستشفى بمختلف العيارات، ما دفع القوات المشتركة للرد على مصادر النيران وإسكاتها.

وفي التحيتا، تمكنت قوات من اللواء السادس عمالقة من إحباط محاولة تسلل لعناصر حوثية باتجاه شمال مديرية التحيتا، تحت غطاء ناري كثيف، استخدمت فيه عيارات مختلفة، وفقاً لمصدر ميداني، مؤكداً مصرع وإصابة عدد من عناصر الحوثي.

وكانت الميليشيات واصلت استهدافها لمناطق في مدينة حيس بالقذائف المدفعية الثقيلة، في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية، كما استهدفت مناطق في مدينة في مديرية الدريهمي، وأخرى في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه.

وفي عمران شمال العاصمة اليمنية صنعاء، دهمت عناصر الحوثي منطقة جوب التابعة لمديرية جبل يزيد، وقامت باختطاف 30 من أبناء المنطقة، واقتادتهم إلى أحد سجونها في مركز المحافظة، على خلفية مشادة بين أحد أبناء المنطقة مع قيادي حوثي مقرب من القيادي أبوعلي الحاكم، بسبب قطعة أرض.

• مقاتلات التحالف استهدفت مواقع للميليشيات في البيضاء ورحبة وصرواح بمأرب.

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