الجيش اليمني يحرّر مواقع في فرضة نهم وبئر المرازيق بالجوف

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

شهدت جبهات محيط العاصمة اليمنية صنعاء معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني والقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، تركزت في جبهات نهم ومأرب وشرق بئر المرازيق بالجوف، تم فيها تحرير مناطق استراتيجية، ومصرع وإصابة العشرات من الحوثيين، فيما دمرت مقاتلات التحالف مرابض وورش تصنيع مسيّرات ومنصات إطلاق الصواريخ الباليستية، ومخازن أسلحة للميليشيات، في صنعاء ومأرب وصعدة وحجة.

وفي التفاصيل، شنت قوات الجيش اليمني، أمس، مسنودة بالقبائل ومقاتلات التحالف، هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة المخدرة التابعة لمديرية صرواح، غرب محافظة مأرب، محققة انتصارات كبيرة.

وفي جبهة ماهلية، جنوب مأرب، تمكنت قوات الجيش والقبائل من إحباط ثلاث محاولات تسلل لميليشيات الحوثي باتجاه مواقعهم في مناطق الوقع وحزير وذراع العساق، ما أسفر عن مصرع وإصابة العديد من الحوثيين.

من جانبها، قصفت ميليشيات الحوثي بثلاثة صواريخ أحياء سكنية داخل مدينة مأرب، عقب تكبّدها 13 قتيلاً وعدداً من الجرحى.

وفي نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، تمكنت قوات الجيش، والقبائل مسنودة بالتحالف العربي، من الوصول إلى أولى مناطق نقيل الفرضة، بعد معارك خاضتها مع ميليشيات الحوثي، على مدى اليومين الماضيين، واقتربت من نقيل الفرضة الاستراتيجية.

وكانت قوات الجيش والقبائل تمكنت من السيطرة على مواقع عدة في جبال صلب والجفرة ونجد العتق، واستعادة كمية كبيرة من الأسلحة، وكبدت ميليشيات الحوثي أكثر من 50 قتيلاً، بينهم قيادات ميدانية بارزة، منهم القيادي الحوثي بشير أحمد الشعبي.

إلى ذلك، واصلت مقاتلات التحالف استهداف مرابض الطائرات المسيّرة ومواقع إطلاق الصواريخ الباليستية في العاصمة صنعاء، لليوم الثاني على التوالي، مستهدفة أربع طائرات مسيّرة في قاعدة الديلمي قرب مطار صنعاء، ودمرت مخازن أسلحة في قاعدة الصمع العسكرية بمديرية أرحب.

واستهدف بغارات «معسكر 48»، مقر قيادة الحرس الجمهوري المسيطر عليها من قبل الحوثيين، في منطقة حزيز بمديرية سنحان جنوب صنعاء، كما قصفت معسكر الصيانة في حي النهضة بمديرية الثورة وسط العاصمة، التي تضم ورشاً لتركيب الطيران المسيّر، كما استهدفت مخازن أسلحة في جبل نقم. وكانت مقاتلات التحالف استهدفت ورش تركيب الطائرات المسيّرة ومنصات إطلاق صواريخ باليستية في مقر الدائرة الهندسية بمنطقة سعوان ودمرتها.

وقصفت مواقع حوثية في مديرية ماهلية ومديرية مدغل في مأرب، ومديرية مجزر، ومديرية حرض التابعة لمحافظة حجة.

وفي الجوف، أكد أركان اللواء 101 مشاة، العقيد صالح علي القح، سيطرة الجيش والقبائل، مسنودين بالتحالف العربي، على مقر قيادة ومركز الاتصالات التابعة للحوثيين في جبل عرفان شرق بئر المرازيق. وفي صعدة، شنت قوات الجيش اليمني هجوماً على مواقع الحوثيين في جبهة كتاف البقع، محققة تقدمات نوعية وفقاً لمصدر ميداني.

وفي الضالع، تواصلت المواجهات بين القوات المشتركة والميليشيات في جبهات باب غلق بمديرية قعطبة شمال المحافظة، تمكنت خلالها المشتركة من إفشال محاولات تسلل نحو ثلاثة مواقع لهم في قطاع قعطبة.

وفي الحديدة، واصلت الميليشيات خروقها للهدنة الأممية باستهداف الأحياء السكنية في وسط مركز مدينة حيس، تركزت على حي ربع المحل وسط المدينة، متسببة في خسائر مادية كبيرة وحالة من الذعر والهلع في أوساط السكان.

• الميليشيات الحوثية تواصل خروقها للهدنة الأممية في الحديدة.

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