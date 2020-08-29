انتصارات نوعية للجيش اليمني في جبهات صعدة ومأرب والبيضاء والجوف

المصدر: صنعاء ■الإمارات اليوم

تمكنت قوات الجيش اليمني من تحقيق انتصارات وتقدمات استراتيجية في جبهات مأرب وصعدة والبيضاء والجوف، فيما تمكنت مقاتلات التحالف من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، بدأت قوات الجيش اليمني والقبائل أمس، مسنودة بالتحالف العربي، عملية عسكرية واسعة في جبهات صرواح غرب محافظة مأرب، محققة انتصارات نوعية على حساب ميليشيات الحوثي، وفقاً لمصادر ميدانية، وشن الجيش اليمني والقبائل عملية عسكرية باتجاه جبال صرواح التي تتمركز فيها عناصر الحوثي، محققين تقدماً كبيراً في محيط جبل مرثد الذي قصفته مقاتلات التحالف بسلسلة من الغارات.

وأشارت المصادر إلى أن جبهات صرواح والمخدرة وهيلان شهدت أمس معارك عنيفة بين الجانبين، فيما تمكنت مقاتلات التحالف من تدمير مخزن أسلحة للحوثيين يضم صواريخ باليستية وعتاداً عسكرياً متنوعاً، كما قصفت منصة إطلاق صواريخ باليستية في صرواح أثناء محاولة عناصر الحوثي إطلاق صواريخ باليستية باتجاه الحدود اليمنية - السعودية.

وكانت قوات التحالف تمكنت فجر أمس من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، وذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة وصاروخ باليستي أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وفي جبهات الجوف المحاذية لمحافظة مأرب تواصلت المعارك في جبهات الصبايغ والنضود والعلم شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة، وفقاً لمصدر في المنطقة العسكرية السادسة، مؤكداً أن الجيش والقبائل تمكنا من السيطرة على قرن النضود، وأن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة، فيما تم محاصرة مجاميع حوثية في منطقة قرن الحبيل من جميع الجهات وليس أمامهم إلا الموت أو الاستسلام.

وكانت مقاتلات التحالف قصفت تعزيزات حوثية في جبهة العلم، ما أدى إلى تدمير ثلاثة أطقم ومصرع وإصابة من كانوا على متنها من عناصر الحوثي، كما قصفت مواقع وآليات حوثية في مديرية خب والشعف بالجول، إلى جانب قصفها أهدافاً حوثية في مديريات صرواح ومجزر وماهلية في مأرب، وقصفت مواقع حوثية في مديرية السوادية في البيضاء بسلسلة من الغارات المركزة والدقيقة.

من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة في الجوف أن ميليشيات الحوثي قامت خلال الأيام الماضية بإعدام عدد من عناصرها الذين حاولوا الفرار من جبهات القتال في الجوف ومأرب والبيضاء وصنعاء، مشيرة إلى أن الميليشيات نصبت نقاطاً خاصة على مداخل ومخارج تلك المناطق لمراقبة حركة عناصرها والفارين من المعارك، وقامت بتصفيتهم بتهمة الخيانة والهروب من المعركة.

وفي البيضاء ذكرت مصادر ميدانية أن معارك عنيفة دارت أمس في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة، لليوم الثاني على التوالي، بين قوات لواء الأماجد والميليشيات الحوثية التي تكبدت قتلى وجرحى.

وفي قانية قال قائد اللواء 159 مشاة العميد سيف الشدادي، إن قوات الجيش والقبائل تواصل التقدم وتمكنت مساء الخميس من السيطرة على مواقع في محيط مركز قانية وسوقها الرئيس.

وأشار الشدادي إلى أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في جبهات البيضاء خلال الأيام الماضية لم تتكبد مثلها خلال السنوات الماضية، إلى جانب خسائرها في صفوف قياداتها البارزة.

وفي صعدة واصلت قوات الجيش والقبائل مسنودة بالتحالف العربي تنفيذ عملية عسكرية واسعة في جبهة باقم أدت إلى تأمين المواقع التي سبق أن حررتها الأسبوع الماضي بالقرب من مثلث باقم، ونجحت في تطهير ما تبقى من جيوب الميليشيات الحوثية في مزارع «آل معيض» والمناطق المحيطة بها.

وذكرت مصادر عسكرية في صعدة أن العملية أدت إلى مصرع وإصابة العديد من الحوثيين بينهم قناصة.

إلى ذلك أكدت مصادر في الجيش اليمني مصرع ما يقارب 700 من عناصر الحوثيين في المواجهات التي شهدتها جبهات محيط العاصمة خلال الأيام الماضية، بينهم ما يقارب 200 من القيادات الميدانية وأخرى مقربة من عبدالملك الحوثي زعيم الميليشيات من قيادات الصف الأول، ممن يحملون رتب لواء وعقيد ورائد، إلى جانب مصرع اللواء مبارك المشن الزايدي، عضو ما يسمى بالمكتب السياسي للميليشيات.

وفي الحديدة قصفت ميليشيات الحوثي المناطق المحيطة بمطار الحديدة شرق المدينة بأكثر من 70 قذيفة متنوعة، فجر أمس، في إطار خروقها اليومية للهدنة الأممية، فيما واصلت استهدافها لمناطق سكنية في مديريات التحيتا وحيس والدريهمي جنوب المحافظة.

في الأثناء تمكن فريق هندسي تابع للقوات المشتركة من تفكيك تسع قذائف مدفعية ولغم أرضي من مخلّفات ما زرعته ميليشيات الحوثي في منطقة يختُل شمال المخاء بالساحل الغربي، وفقاً لمصدر في الفريق الهندسي.

وكانت القوات المشتركة أكدت رصدها 108 خروق ارتكبتها ميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة جنوب الحديدة، توزعت بين القصف وزراعة الألغام والتجنيد واستحداث مواقع، وغيرها من الأعمال القتالية المخالفة لاتفاق السويد بشأن التهدئة في الساحل الغربي.

وفي تعز قالت مصادر محلية أمس، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية استهدفت المدينة بصاروخ باليستي، ما أسفر عن سقوط ضحايا، مشيرة إلى أن الميليشيات استهدفت حياً مكتظاً بالمدنيين والنازحين في وسط المدينة.

تسجيل 3 إصابات جديدة بـ «كورونا»

سجلت اللجنة الوطنية العليا لمواجهات وباء كورونا في اليمن، ثلاث إصابات جديدة بكورونا، كما تم تسجيل حالتي وفاة وحالة شفاء واحدة، ليرتفع عدد الحالات المصابة المؤكدة في اليمن إلى 1933، منها 562 حالة وفاة، و1098 حالة شفاء. عدن ■الإمارات اليوم

مصرع 700 من عناصر الحوثيين في جبهات محيط

صنعاء خلال الأيام الماضية، بينهم 200

من القيادات الميدانية.

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