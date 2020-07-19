مسيرات ضد «الإخوان» في تعز

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

شهدت مدينة التربة ومناطق عدة في قضاء الحجرية جنوب غرب محافظة تعز اليمنية، أمس، مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من أبناء جميع مناطق الحجرية، لرفض وجود ميليشيات تنظيم الإخوان وحزب الإصلاح، في مناطقهم، وتأييداً لقوات اللواء 35 مدرع.

وأكدت مصادر محلية في التربة أن حشوداً كبيرة خرجت، أمس، أيضاً في مسيرات رافضة لوجود الميليشيات المسلحة وتأييد موقف ضباط اللواء 35 مدرع في مدينة النشمة عاصمة مديرية المعافر، وتوجهت إلى مدينة العين في المواسط.

وتوافد المشاركون في المسيرة من مديريات الحجرية وتم لقاء كل الحشود في المعافر والصلو وسامع وبني حماد والعين، لتتجه تلك المسيرات نحو مقر اللواء 35 مدرع، مطالبة من قوات اللواء فرض سيطرته في مناطقهم ومنع أي ميليشيات مسلحة من الدخول إليها ومنع تنفيذ أي مخططات تهدف إلى تفكيك اللواء.

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