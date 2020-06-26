الإمارات تدعم 28 ألف صياد في الساحل الغربي لليمن

المصدر: عدن - وام

استكملت دولة الإمارات، ممثلة بذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بناء وتأهيل 24 مؤسسة إنزال سمكي بالساحل الغربي في اليمن، تمتد من باب المندب بمحافظة تعز جنوب غرب الساحل، وحتى منطقة الطائف بمديرية بيت الفقيه والدريهمي في محافظة الحديدة.

ويبلغ عدد المستفيدين من بناء وتأهيل هذه المؤسسات، اللذين يأتيان ضمن جهود الإمارات التنموية في اليمن، 28 ألف صياد، يعولون أكثر من 220 ألف نسمة من أبناء قرى الساحل.

ولم تكتفِ الهيئة بتأهيل وترميم وبناء تلك المؤسسات، بل زودتها أيضاً بمصادر الطاقة الكهربائية، إما عن طريق الألواح الشمسية أو عبر توفير مولدات كهربائية ذات قدرة عالية، إلى جانب مدها نحو 400 صياد بأدوات الصيد وثلاجات مركزية لحفظ الأسماك.

وتأتي هذه المبادرات الإنسانية وفق خطط مدروسة لمواكبة احتياجات السكان لتطبيع الحياة بالساحل الغربي، وعودة السكان لممارسة نشاطهم عبر تيسير مصادر رزقهم.

وقال ممثل الهلال الأحمر بالساحل الغربي، المهندس حازم شنظور، إن الهيئة قامت بتأهيل وإنجاز البنى التحتية الخاصة بمؤسسات المصايد البحرية، من خلال خطة مدروسة ديموغرافياً لأحوال الناس ومراكز تجمع الصيادين، موضحاً أنه تم بناء وتأهيل 24 مركزاً ومؤسسة للاصطياد السمكي، يستفيد منها على 28 ألف صياد يعولون آلاف الأسر. بدورهم عبر الصيادون عن فرحتهم بعودتهم إلى ممارسة نشاطهم في البحر لتوفير احتياجات أسرهم.

من ناحية أخرى، وزعت فرق الإغاثة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالساحل الغربي اليمني، المساعدات الغذائية العاجلة على صيادي مدينة الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة، التي شملت سلالاً غذائية متكاملة مستهدفة أسر الصيادين المفقودين في البحر.

وتم توزيع المعونات بمركز الإنزال السمكي بالخوخة، الذي تمت إعادة تأهيله من قبل هيئة الهلال الأحمر خلال النصف الأول من عام 2019، بحضور ممثل «الهلال»، ومحافظ محافظة الحديدة، الدكتور الحسن طاهر.

وأعرب الحسن طاهر عن شكره وتقديره لدولة الإمارات التي وقفت، ولاتزال، إلى جانب الشعب اليمني، خصوصاً غير القادرين، بهدف تحسين ظروف حياتهم والتخفيف من وطأة معاناتهم، منوهاً بالبصمات الإنسانية لـ«الهلال الأحمر الإماراتي»، التي تركت آثارها الطيبة بالساحل الغربي في الميادين الخدمية من مياه وتعليم وغذاء وغيرها.

وعبّر عدد من المستفيدين عن امتنانهم وشكرهم لدولة الإمارات على الدعم المتواصل الذي تقدمه لهم ولأهالي الساحل الغربي.

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