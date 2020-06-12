ارتفاع عدد الإصابات بـ «كورونا» إلى 560 في اليمن

المصدر: عدن ■الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء فيروس كورونا في اليمن، ارتفاع حالات الإصابة إلى 560، بينها 129 حالة وفاة، مشيرة في بيان على «تويتر» إلى أنها سجلت 36 حالة إصابة جديدة، بينها حالتا وفاة.

وأوضحت اللجنة أنه تم تسجيل 10 حالات في عدن، و18 حالة في تعز، بينها حالة وفاة، إضافة إلى ثماني حالات في الضالع، بينها حالة وفاة.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليمن منذ الـ10 من أبريل إلى 560 حالة، بينها 23 حالة شفاء.

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