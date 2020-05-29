7 إصابات جديدة بـ «كورونا» في 3 محافظات يمنية

المصدر: عدن ■الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء «كورونا» في اليمن تسجيل سبع حالات جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا في محافظات تعز وشبوة والضالع.

وأوضحت اللجنة، على «تويتر»، أنها سجلت ثلاث إصابات جديدة مؤكدة في تعز، ومثلها في شبوة، وحالة إصابة فارقت الحياة في الضالع.

كما سجَّلت اللجنة ثلاث حالات وفاة من الإصابات المعلن عنها سابقاً، حالتان في تعز، وحالة وفاة في محافظة حضرموت.

ويرتفع الإجمالي التراكمي لعدد الإصابات المؤكدة منذ العاشر من أبريل الماضي إلى 256 حالة، بينها 53 وفاة و10 حالات تعافٍ.

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