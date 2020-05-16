ارتفاع إصابات «كورونا» في اليمن إلى 85 حالة

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن تسجيل 15 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مساء الخميس، في أربع محافظات، بينها محافظة الضالع، التي سجلت فيها ثلاث حالات إصابة، هي الأولى منذ تفشي الوباء في اليمن. وذكرت اللجنة على حسابها في «تويتر»، إنها سجلت سبع حالات إصابة مؤكدة في عدن، وأربع إصابات في لحج، وإصابة واحدة في حضرموت، إلى جانب ثلاث إصابات هي الأولى في محافظة الضالع، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 85 حالة، بينها 12 حالة وفاة، وحالة تعافٍ واحدة.

وكانت وسائل إعلام يمنية تحدثت عن تسجيل ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا في ساحل حضرموت، بينها ثلاث حالات وفاة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news