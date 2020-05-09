اليمن يعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ «كورونا»

المصدر: عدن ■الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، مساء الخميس، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة في البلاد، مشيرة في بيان لها إلى أن الحالات النشطة بلغت 19 حالة في محافظات عدن ولحج وتعز وحضرموت.

وأكدت استقرار الحالات النشطة، واستمرار متابعة وفحص المخالطين للحالات من قبل الترصد الوبائي.

وكانت وزارة الصحة اليمنية وقعت مذكرة تفاهم مع منظمة أطباء بلا حدود، تتكفل بموجبها المنظمة الطبية الفرنسية بإدارة مركز العزل بمستشفى الأمل في مديرية البريقة بالعاصمة عدن لمواجهة وباء كورونا، بإشراف مكتب الصحة والسكان.

إلى ذلك، افتتاح مركز لعزل وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة مأرب، يضم 64 سريراً، فيما أعلنت السلطات المحلية في حضرموت بدء حظر التجوال في عموم مديريات الوادي والصحراء، من الساعة العاشرة مساء وإلى الخامسة فجراً من كل يوم، مع إغلاق جميع منافذ المحافظة.

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