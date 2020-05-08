ارتفاع حالات «كورونا» في اليمن

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، أول من أمس، تسجيل أول ثلاث حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في محافظة لحج شمال العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بينها أول حالة وفاة في المحافظة.

كما أعلنت تسجيل حالة إصابة جديدة في عدن، ووفاة الحالة المؤكدة سابقاً في محافظة تعز، وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة، منذ 10 أبريل الماضي، في اليمن إلى 25 حالة، بينها خمس حالات وفاة.

وتتحدث مصادر طبية يمنية عن وجود مئات الإصابات والوفيات بالفيروس، في مناطق يمنية متعددة، من دون أن يتم الإبلاغ عنها أو تسجيلها بشكل رسمي من قبل لجنة الطوارئ.

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