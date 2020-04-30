عمليات اختطاف «حوثية» في الجوف وذمار

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

واصلت ميليشيات الحوثي انتهاكاتها بحق أبناء مدينة الحزم ومديرية الغيل في الجوف، وقامت باختطاف 20 شخصاً من أبناء الحزم، ونقلتهم إلى مكان مجهول على خلفية رفضهم للوجود الحوثي في مدينتهم، كما قامت باختطاف خمسة من عائلة النمري، بينهم أربعة أطفال، منذ أكثر من ثمانية أيام، من دون تهمة، ونقلت الأطفال إلى سجن المرواح بمديرية الخبت في محافظة المحويت غرب صنعاء.

وفي ذمار، أقدمت ميليشيات الحوثي على اختطاف 30 مدنياً، بينهم طلاب جامعة، واقتادتهم إلى معسكرات سرية لتدريبهم على حمل السلاح، وتلقينهم دورات طائفية، قبل الشروع في إرسالهم إلى جبهات القتال، كما قامت باختطاف إمام وخطيب جامع الغفران، الشيخ عامر قطران، واقتادته إلى جهة مجهولة.

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