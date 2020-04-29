التحالف يسجل 151 خرقاً حوثياً لوقف إطلاق النار في اليمن

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، ارتكاب ميليشيات الحوثي 151 خرقاً لمبادرة وقف إطلاق النار، فيما واصلت الميليشيات عملياتها العسكرية في جبهات محيط العاصمة صنعاء، في حين تمكنت القوات المشتركة والجنوبية من تحرير مواقع استراتيجية في محيط شرق محافظة إب وسط اليمن، مع استمرار خروقات الهدنة في الساحل الغربي.

وفي التفاصيل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، ارتكاب ميليشيات الحوثي 151 خرقاً لمبادرة وقف إطلاق النار منذ تمديدها، الجمعة الماضية، شملت الخروقات الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وأكد التحالف تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك، مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات، كما أكد استمرار التزام التحالف بوقف إطلاق النار، ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

من ناحية أخرى، واصلت الميليشيات عملياتها العسكرية في جبهات محيط العاصمة اليمنية صنعاء، وقامت بشن هجوم واسع، أمس، على جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، تمكنت خلالها قوات الجيش اليمني والقبائل من إفشالها وصدها وتكبيدهم خسائر كبيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات حاولت التسلل من جهة جبهة الضيق في المخدرة، لكنها فشلت نتيجة صمود مقاتلي الجيش ورجال القبائل المرابطين على مشارف العاصمة من جهة وادي الضيق، المتصل بمديرية خولان في ريف العاصمة.

وكانت قوات الجيش والقبائل تمكنت من إسقاط طائرة تجسس حوثية، في جبهة العلم، الواقعة بين مأرب وصنعاء.

من جهة أخرى، أكدت مصادر عسكرية مصرع 11 من قيادات الحوثي، خلال المواجهات الأخيرة، التي دارت بين الجانبين في محيط العاصمة صنعاء، لافتة إلى أنه تم أسر المشرف الحوثي في مديرية جبلة بمحافظة إب، المدعو علي خرصان، في جبهة الجوف.

وفي الضالع، وسعت القوات المشتركة والجنوبية عملياتها، وعززت تقدمها الميداني في شرق مديرية الحشاء شمال غرب الضالع، وحررت مواقع استراتيجية، أمس، على مشارف محافظة إب الشرقية.

وذكرت مصادر ميدانية أن المشتركة والجنوبية تمكنت من تحرير منطقة لكمة القلة الاستراتيجية، ولكمة الظفور، ومنطقة الثوخب بالكامل، وواصلت توغلها في شرق محافظة إب، وسط انهيار كبير في صفوف الحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أن القوات المشتركة واصلت التمشيط وتطهير بعض المواقع إلى جبل المصيوح المطل على معظم أرجاء مناطق مديرية الحشاء، لافتة إلى أن العملية جاءت نتاج عمليات تنسيق بين القوات على الخطوط الأمامية، والتي فتحت أمامها مناطق الثوخب ومحيط جبل المصيوح الاستراتيجي.

وفي البيضاء، لقي ثلاثة من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم، وجرح ثلاثة آخرون، وأعطبت عربتان بنيران مواطن في منطقة أصبح بمديرية الطفة، وفقاً لمصادر ميدانية، مؤكدة أن عناصر الحوثي القتلى والجرحى سقطوا أثناء محاولتهم اقتحام منزل حسين محمد الأصبحي، واختطافه من منزله في منطقة أصبح، حيث دارت مواجهات بين الجانبين، أدت إلى مقتل امرأة من أسرة الأصبحي.

وفي الحديدة، تمكنت القوات المشتركة من إفشال هجمات حوثية في جبهات شرق مدينة الحديدة، بعد محاولة الميليشيات التقدم باتجاه مناطق عدي والعسيلي في شارع الخمسين، وكبدتها خسائر كبيرة.

وواصلت الميليشيات خرقها للهدنة في الحديدة، حيث قامت، أمس، باستهداف الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب الحديدة، كما قصفت منطقة الجبلية في التحيتا بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

قوات الجيش والقبائل تمكنت من إسقاط طائرة تجسس حوثية، في جبهة العلم، الواقعة بين مأرب وصنعاء.

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